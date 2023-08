Amazon plant 1.000 Elektro-Lkw in indischer Flotte

Der Onlinehandels-Riese Amazon kooperiert mit dem indischen Nutzfahrzeughersteller Eicher Trucks and Buses. Erklärtes Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren bis zu 1.000 Elektro-Lkw verschiedener Nutzlast-Kategorien für Lieferungen auf der mittleren und letzten Meile in Indien zum Einsatz zu bringen.

Als ersten Schritt der Zusammenarbeit wird Amazon bis Ende 2024 insgesamt 50 E-Lkw von Eicher in Großstädten wie Delhi, Manesar und Gurugram einsetzen. Diese 50 Fahrzeuge sollen auf „Eichers etablierter Elektrofahrzeugplattform“ basieren, so Amazon. Genauere Daten zum Antrieb werden nicht genannt. Klar ist aber, dass es AC- und DC-Ladeoptionen geben wird, „um den unterschiedlichen Anforderungen der Lkw-Transporte gerecht zu werden.

Die Fahrzeuge sollen Ladeflächen mit einer Länge zwischen 2,44 und 7,31 Metern (Original-Angabe: 8 bis 24 Fuß) erhalten. Die Laderäume werden dann mit einer für den Amazon-Einsatz maßgeschneiderten Konfiguration ausgestattet.

Bereits die ersten 50 Fahrzeuge sollen sowohl auf der mittleren als auch der letzten Meile eingesetzt werden. Unter der letzten Meile versteht man in der Logistik-Branche bekanntlich die Zustellung zum Kunden. Die mittlere Meile ist die „Zwischentransportstrecke, auf der Sendungen zwischen Amazon-Einrichtungen bewegt werden“, wie es das Unternehmen erklärt.

Eicher Trucks and Buses gehört zu VE Commercial Vehicles Limited (VECV), das seinerseits ein Joint Venture zwischen der Volvo Group und Eicher Motors Limited ist. Das Unternehmen baut und vertreibt die Fahrzeuge der Marke Eicher, ist aber auch für den Indien-Vertrieb von Volvo Trucks sowie die lokale Motorenherstellung und den Export für die Volvo Group zuständig. Bei der Elektro-Plattform für die Amazon-Lkw handelt es sich aber um eine Eicher-Entwicklung, die unabhängig von den elektrischen Volvo-Lkw ist.

Amazon hatte bereits 2020 angekündigt, bis zum Jahr 2025 insgesamt 10.000 Elektrofahrzeuge in Indien zu beschaffen – sowohl E-Rikschas als auch vierrädrige Elektrofahrzeuge aus indischer Produktion.

„In dieser Größenordnung gibt es kein etabliertes Regelwerk für die Flottentransformation, aber wir machen durch Kooperationen wie diese Fortschritte bei der Transformation unseres Netzwerks“, sagt Abhinav Singh, der zuständige Vice President von Amazon Transportation in Indien. „Wir bleiben engagiert und sind auf dem besten Weg, bis 2025 10.000 Elektrofahrzeuge in unsere Lieferflotte in Indien zu integrieren. Wir laden weiterhin andere Innovatoren und Lösungsanbieter im Bereich Elektromobilität und nachhaltiger Transport ein, gemeinsam mit uns die Dekarbonisierung der Logistikbranche voranzutreiben.“

Vinod Aggarwal, Geschäftsführer und CEO der Eicher-Mutter VECV, ergänzt: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Amazon, während wir mit Pilotprojekten für Amazons E-Commerce-Lieferungen in Indore, Delhi, Manesar und Gurugram beginnen. Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement für die Förderung intelligenter, nachhaltiger Lösungen und die Entwicklung eines emissionsfreien Transportökosystems wider.“

aboutamazon.com