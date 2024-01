Tesla senkt Preise / VW schlägt Tesla in Deutschland / Ladepunkte bei XXXLutz

1 – Volkswagen schlägt Tesla beim Gesamt-Absatz in Deutschland

Zu Beginn dieser Sendung schauen wir noch einmal zurück auf 2023: Denn das Kraftfahrt-Bundesamt hat diese Woche nun auch alle Detail-Werte zu den einzelnen Marken und Modellen veröffentlicht. Und siehe da: Tesla ist nicht mehr die Nummer eins auf dem deutschen Markt. Aber der Reihe nach. Denn auf den ersten Blick sieht es für die Amerikaner sehr positiv aus. In fast allen zwölf Monaten des vergangenen Jahres konnte das Model Y bei den Elektro-Neuzulassungen einen Podestplatz einnehmen – bis auf Oktober und Dezember.

2 – Pfalzwerke errichten 500 Ladepunkte an XXXLutz-Möbelhäusern

Auf den Parkplätzen der deutschen XXXLutz-Möbelhäuser sollen in den nächsten vier Jahren Ladestationen errichtet werden. Die Rede ist von insgesamt rund 500 HPC-Ladepunkten. Dafür kooperiert die XXXLutz Unternehmensgruppe mit den Pfalzwerken. Im Sommer sollen bereits die ersten acht Standorte in Betrieb gehen. Hierzulande betreibt die Handelsgruppe 57 Einrichtungshäuser der Marke XXXLutz und 47 Mitnahmemärkte unter dem Label Mömax-Trend.

3 – Tesla senkt Preise des Model Y und bietet Nullzins

Tesla hat in Reaktion auf den wegfallenden Umweltbonus die Kaufpreise für sein Model Y in Deutschland teils deutlich reduziert. Parallel wurde der Zinssatz für den Kreditkauf auf null Prozent gesenkt. Aktuell gelten die neuen Preise und Nullzinsen nur für das Model Y – doch es gibt bereits Spekulationen, dass bald auch das Model 3 günstiger werden könnte. Die Basisversion des Model Y mit Heckantrieb kostet im Kauf jetzt 42.990 Euro – also 1.900 weniger als bisher.

4 – Northvolt bestätigt Bau der Batteriefabrik in Heide

Northvolt gibt endgültig grünes Licht für seine Investition in die geplante Batteriezellenfabrik in Deutschland. Das schwedische Unternehmen hat sich mit den zuständigen Gemeinden in Schleswig-Holstein geeinigt und den Bau der Fabrik in der Nähe von jetzt offiziell beschlossen. Die Batteriefabrik namens Northvolt Drei wurde im März 2022 erstmals angekündigt. Sie soll 2026 in Betrieb gehen und 2029 ihre volle Produktionskapazität erreichen.

5 – Airbus nimmt ersten Wasserstoff-Elektro-Antrieb in Betrieb

Airbus ist seinem Ziel, ab 2035 Wasserstoff-elektrische Großflugzeuge einzusetzen, ein gutes Stück näher gekommen. Der Flugzeug-Hersteller hat im Rahmen seines Projekts ZEROe das Antriebssystem „Iron Pod“ für sein geplantes Konzeptflugzeug fertiggestellt. Der „Iron Pod“ vereint ein 1,2 Megawatt starkes Wasserstoff-Brennstoffzellensystem, die Elektromotoren sowie die Komponenten zur Steuerung und Kühlung.