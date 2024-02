Choice Hotels setzen in USA auf Tesla-Wallbox

Geplant sind pro teilnehmendem Hotel mindestens vier Ladegeräte. Um eines der Hotels mit Ladestationen zu finden, sollen Kunden auf der Website und in der mobilen App von Choice Hotels einen „EV-Ladefilter“ nutzen können. Dominic Dragisich , Executive Vice President of Operations und Chief Global Brand Officer von Choice Hotels International, gibt an, dass man sich dank der Vereinbarung mit Tesla „weiter von der Konkurrenz abheben“ könne. Die Ladepunkte sollen für die Gäste (und somit nicht öffentlich für alle) zugänglich sein und den Hotelbesitzern „möglicherweise“ mehr Umsatz bescheren, so der Manager.

In den USA verfügt der Wall Connector von Tesla über den sogenannten NACS-Anschluss, also das zunächst Tesla-proprietäre Stecker-Design. Nachdem Tesla den NACS auch für andere Autobauer zugänglich gemacht hat, hat sich das System in Nordamerika schnell zum De-Facto-Ladestandard entwickelt, wie die Übersicht zeigt. Inzwischen ist der NACS auch ein anerkannter SAE-Standard.

Ähnliche Kooperationen mit Tesla hatten zuvor bereits die Hotelketten Hilton und BWH geschlossen.

choicehotels.com