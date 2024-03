Karsan bestellt Batteriepacks bei Lion E-Mobility

Der Vertrag, der offiziell mit der Tochtergesellschaft Lion Smart Production geschlossen wurde, beinhaltet zudem eine Option im Wert von weiteren sechs Millionen Euro. Der zusätzliche Auftrag soll ebenfalls im Jahr 2024 ausgeliefert werden. Die Aufteilung soll Karsan die Möglichkeit geben, flexibel auf die sich ändernden Bedürfnisse und den schnell wachsenden Markt für Elektrobusse zu reagieren.

Der Vertrag spiegele das Vertrauen in die überlegene Batterietechnologie von Lion wider, die den anspruchsvollen Anforderungen von Elektrofahrzeuganwendungen gerecht wird“, so das Unternehmen.

Lion Smart ist mit seiner Produktion im Jahr 2023 von Dingolfing in Bayern in das südthüringische Hildburghausen umgezogen. In der im Juni eröffneten Montage kann das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 200 Batteriepacks am Tag bzw. 50.000 Batteriepacks im Jahr montieren. Zum Einsatz kommen dabei zugekaufte Batteriezellen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 werden darunter auch Zellen des chinesischen Herstellers SVOLT sein – und zwar sowohl mit Zellen auf NCM- als auch auf LFP-Basis. Eine entsprechende Vereinbarung hatten beide Seiten im August 2023 unterzeichnet.

„Wir freuen uns sehr, diesen Vertrag mit Karsan bekannt zu geben und damit unsere Partnerschaft zu vertiefen“, sagt Joachim Damasky, CEO von Lion. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Gestaltung einer Zukunft, in der sauberer, elektrischer Transport die Norm ist. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir in der Lage, einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten und eine nachhaltigere Welt für kommende Generationen zu schaffen.“ Damasky war zuvor u.a. Geschäftsführer beim VDA und ist erst seit dem 1. Februar für Lion tätig.

Karsan ist vor allem für seine elektrischen Mini- und Midibusse bekannt. Seit 2021 wurde das Portfolio aber um einen Batterie-elektrischen Solobus der Zwölf-Meter-Klasse und einen 18 Meter langen Gelenkbus erweitert. 2022 wurde auch eine Brennstoffzellen-Version des e-ATA genannten Modells vorgestellt.

lionemobility.com