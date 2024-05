Hyundai investiert fast eine Milliarde Dollar in Motional

Hyundai investiert dabei 475 Millionen Dollar direkt in Motional. Das Investment ist Teil eines umfassenderen Deals, der auch den Kauf von Anteilen des Joint-Venture-Partners Aptiv beinhaltet. So wird Hyundai weitere 448 Millionen Dollar ausgeben, um 11 Prozent der Aptiv-Beteiligung an Motional zu kaufen. Aptiv teilte auch mit, dass es erwartet, seine Beteiligung an Motional von 50 Prozent zum 31. März auf etwa 15 Prozent zu reduzieren, so dass Hyundai künftig 85 Prozent der Anteile hält.

Kevin Clark, Chairman und CEO des Automobilzulieferers Aptiv, hatte im Januar angedeutet, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Motional reduzieren würde. Damals erklärte das Unternehmen, dass es aufgrund der hohen Kosten für die Kommerzialisierung eines Robotaxi-Geschäfts und des langen Weges bis zur Erzielung von Gewinnen kein Kapital mehr in Motional investieren würde. Hier springt nun Hyundai ein und hält die Vision von Aptiv durch sein Investment am Leben.

Motional hat seine autonomen Fahrzeuge in Boston, Pittsburgh, Las Vegas, Los Angeles und Singapur mit einem Sicherheitsfahrer am Steuer getestet. Die Markteinführungsstrategie des Unternehmens sieht vor, dass es Partnerschaften mit bestehenden Ride-Hail-Plattformen wie Uber, Lyft und Via eingeht, um den Kunden Fahrten anzubieten. Motional hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2024 einen Robotaxi-Service mit fahrerlosen vollelektrischen Hyundai Ioniq 5-Fahrzeugen einzuführen.

Motional und Hyundai gaben im November 2023 Pläne bekannt, gemeinsam eine serienreife Version dieser Robotaxi-Version des Ioniq 5 im neuen Innovationszentrum des Automobilherstellers in Singapur, dem Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS), zu bauen. Auf der CES 2024 kündigte Motional außerdem an, gemeinsam mit Kia an einem Fahrzeug der nächsten Generation zu arbeiten, das noch in diesem Jahrzehnt auf den Markt kommen soll, wobei die ersten Entwicklungsphasen bereits in diesem Jahr beginnen.

Die Veränderungen bei Motional kommen in einer Zeit, in der die Robotaxi-Branche weiterhin mit Unsicherheiten zu kämpfen hat. Am weitesten bei der Kommerzialisierung ist die Google-Tochter Waymo, die bereits einen vollständig fahrerlosen, kostenpflichtigen Robotaxi-Service in San Francisco, Los Angeles und Phoenix eingeführt hat. Cruise von GM ist nach einem Zwischenfall im Oktober 2023, bei dem ein Fußgänger unter einem seiner Robotaxis eingeklemmt und mitgeschleift wurde, hingegen immer noch nicht auf den Straßen unterwegs, aber das Unternehmen arbeitet an einer Wiedereinführung auf öffentlichen Straßen in Phoenix. Und dann ist da noch Tesla. CEO Elon Musk hat sein Unternehmen umgekrempelt, Tausende von Mitarbeitern entlassen und die Investitionen in künstliche Intelligenz erhöht, mit dem erklärten Ziel, „bis zum Anschlag auf Autonomie zu setzen“ und im August ein Robotaxi zu liefern.

