Rivian erhält großes Förderpaket vom US-Bundesstaat Illinois

Rivian Automotive hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom State of Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity ein Förderpaket in Höhe von 827 Millionen US-Dollar erhalten hat. Dies soll dem Unternehmen den Ausbau seines Werks in Normal, Illinois, ermöglichen. Die Mittel aus dem Anreizpaket werden in den Ausbau des Werks, in Verbesserungen der öffentlichen Infrastruktur und in Ausbildungsprogramme für die Belegschaft von Rivian fließen, um die Produktion des mittelgroßen SUV namens R2 vorzubereiten, der im März vorgestellt wurde.

„Wir sind dankbar für diese Investition des Staates Illinois“, sagt Rivian-CEO RJ Scaringe. „Die Unterstützung des Staates wird es uns ermöglichen, unseren mittelgroßen SUV R2 schnell auf den Markt zu bringen und den Verbrauchern eine noch größere Auswahl an Elektrofahrzeugen zu bieten. Gouverneur Pritzker war schon immer ein starker Befürworter der Schaffung von wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Einwohner von Illinois und für Unternehmer gleichermaßen. Wir freuen uns darauf, unsere enge Partnerschaft fortzusetzen und auf dem Erfolg aufzubauen, den wir bisher hatten.“

Im März hatte Rivian bekanntgegeben, dass die Produktion des R2, des mit Spannung erwarteten Mittelklasse-SUV, in der Produktionsstätte in Normal, Illinois, erfolgen soll. Das Modell soll 2026 auf den Markt kommen. Dafür wurden Pläne für ein neues Werk in Georgia ad acta gelegt. Rivian hat bislang mehr als zwei Milliarden Dollar in Normal investiert. Seit Beginn der Produktion im Jahr 2021 wurden im Werk von Rivian in Normal über 100.000 Elektrofahrzeuge hergestellt.

rivian.com