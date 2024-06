Nio baut dritte Fabrik

In Anbetracht der jüngsten Verkaufszahlen von Modellen der Marke Nio und der langfristigen Strategie des Unternehmens sei die Produktion in den beiden bestehenden Werken in Hefei bereits an der geplanten Einschichtkapazität angelangt, sagte Nio-Präsident Qin Lihong laut einem lokalen Medienbericht. Mit der Einführung neuer Fahrzeugmodelle könne die Produktionskapazität der bestehenden Anlagen die Marktnachfrage nicht mehr decken, so Qin.

So hat Nio vor kurzem die Submarke Onvo lanciert, die sich auf familienfreundliche E-Autos fokussiert. Auch hierfür benötigt Nio neue Fertigungskapazitäten. Auch knackte Nio gerade die Marke von einer halben Million verkaufter Fahrzeuge in seiner Unternehmensgeschichte. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Verkäufe im Mai um 234 Prozent geklettert. Insgesamt rund 20.500 Fahrzeuge verkaufte der Hersteller im Mai.

Die neue Fabrik mit dem Codenamen F3 soll im Neo Park in Hefei entstehen. Dort ist bereits die F2-Fabrik von Nio beheimatet. Und auch die erste Fabrik von Nio liegt in Hefei. Da Nio in seiner Anfangszeit noch keine eigene Produktionsgenehmigung hatte, wurden die Autos von Partner JAC gefertigt. Das ist weiterhin der Fall, mittlerweile hat Nio die Vermögenswerte der beiden Fabriken aber von JAC erworben – und zwar nachdem das Unternehmen Ende letzten Jahres die eigene Zulassung für den Bau von Autos erhalten hatte.

Der Neo Park ist ein Industriepark für Elektrofahrzeuge, der gemeinsam von Nio und der Stadtverwaltung von Hefei promotet wird. Im April 2021 gaben beide Seiten gemeinsam den offiziellen Baubeginn des Parks bekannt. Er erstreckt sich über eine Fläche von 11,3 Quadratkilometer und soll einen Fahrzeugoutput von voraussichtlich einer Million Fahrzeugen pro Jahr und eine Batteriekapazität von 100 GWh pro Jahr beherbergen – so jedenfalls die Ankündigung von Nio-CEO William Li bei Baubeginns des Parks im Jahr 2021. Wichtig: Bei dieser Fahrzeug- und Batteriekapazität handelt es sich um die Obergrenze dessen, was im Neo Park möglich wäre, nicht aber um das, was bereits gebaut oder geplant ist.

