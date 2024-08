Monarch Tractor erhält 133 Millionen US-Dollar von Investoren

Die Mittel der Serie C sollen die weitere Entwicklung der KI-basierten Farmmanagement-Plattform WingspanAI von Monarch Tractor unterstützen sowie die Ausweitung der operativen Präsenz im In- und Ausland forcieren. Zudem soll die Kapitalspritze den Weg des Unternehmens zur Rentabilität ebnen.

Monarch hat sich nicht mal zwei Jahre nach dem Launch seines erstes E-Traktors MK-V als Anbieter von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen (AV) in der Landwirtschaft schnell einen Namen gemacht. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 220 Millionen US-Dollar von Investoren eingeworben, um saubere, effiziente und wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu ermöglichen. Das Unternehmen ist bereits in verschiedenen landwirtschaftlichen Märkten wie Weinbergen, Molkereien, Obstgärten und Landmanagement aktiv und hat Kunden in zwölf US-Bundesstaaten und drei Ländern.

Im Dezember 2022 brachte Monarch einen vollelektrischen, fahrerunabhängigen, intelligenten Traktor, den MK-V, auf den Markt. Seitdem habe der Einsatz von mehr als 400 MK-Vs dazu beigetragen, mehr als 850 Tonnen CO2-Emissionen in 42.000 Betriebsstunden des Traktors zu kompensieren, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Monarch MK-V kann vorprogrammierte Aufgaben ohne Fahrer ausführen. Außerdem gibt es einen Shadow-Modus, mit dem der Traktor einem anderen Traktor folgt. Er sammelt Erntedaten und kann Sensordaten und Videobilder von den Anbaugeräten auswerten. Damit soll man in Echtzeit die Einstellungen der Anbaugeräte anpassen können, wie Agrarheute schreibt.

monarchtractor.com