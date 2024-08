Mercedes gewährt Rabatte auf Elektroautos

Derzeit werden im Mercedes-Konfigurator zwei unterschiedliche Preise angezeigt: Bei der Modellauswahl ist der „klassische“ Listenpreis zu finden, der etwa für die Dienstwagenbesteuerung weiterhin relevant ist. In der Zeile mit dem Fahrzeugpreis der aktuellen Konfiguration und der Beispiel-Leasingrate kann jedoch ein davon abweichender Preis angezeigt werden. Im Falle des EQA 250 sind es derzeit etwa 50.777,30 Euro Listen- und 45.191,80 Euro Angebotspreis – macht elf Prozent Nachlass.

Die Kollegen von InsideEVs haben einige der derzeit verfügbaren Elektromodelle der Stuttgarter gecheckt. Einzig beim EQE 300 und dem neuen G 580 mit EQ-Technologie (also der elektrischen G-Klasse, einen Fahrbericht finden Sie hier) gibt es aktuell keinen Nachlass. Bei anderen Varianten des EQE, dem EQE SUV, EQS, EQS SUV gibt es hingegen Nachlässe. Beim EQA und EQB sind diese mit den erwähnten elf Prozent prozentual am höchsten, den höchsten Rabatt von 6.945 Euro gibt es beim EQE 350+ SUV, was umgerechnet acht Prozent entspricht.

Die Abschaffung der starren PDF-Preislisten hatte für Verwirrung gesorgt, denn der Schritt wurde seitens Mercedes mit einer höheren Transparenz für die Kundschaft begründet – indem die Preisliste mit den guten Vergleichsmöglichkeiten einzelner Antriebe und Ausstattungen gestrichen wurde. Allerdings konnten die Händler individuelle Nachlässe gewähren. Der Kund hätte also für eine identische Fahrzeug-Konfiguration mit gleichem Listenpreis bei zwei Händlern unterschiedliche Angebote erhalten.

Mit dem inzwischen eingeführten Agenturmodell sind solche Rabatte, die von den Händlern entschieden werden, nicht mehr möglich. Die Nachlässe werden zentral von Mercedes festgelegt und sind für alle Händler und Kunden gleich. Da sie inzwischen auch im Konfigurator angezeigt werden, sind die Nachlässe für die Kunden transparent und er kann sich darauf verlassen, bei allen Händlern das gleiche Angebot zu bekommen. Bisher gab es im Konfigurator die meist nur unrealistischen Listenpreise. Allerdings fallen mit dem Agenturmodell auch die individuellen Möglichkeiten, etwa noch einen Satz Winterräder dazu zu verhandeln, künftig weg.

Offen ist aber, wie oft sich der rabattierte Preis ändern wird – und in welchem Rahmen er sich bewegen wird. Die Steuerung der Nachfrage über den Preis hin zu bestimmten Varianten eines Modells ist für die Vertriebler bei Mercedes nun definitiv einfacher geworden. Ob die Kunden die Transparenz zu schätzen wissen oder doch lieber selbst verhandeln, bleibt abzuwarten.

insideevs.de, mercedes-benz.de (Konfigurator)