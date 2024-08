Hyundai und Genesis schärfen Fokus auf Vollhybride

Die Ankündigung zur Hybrid-Offensive betrifft nicht den gesamten Hyundai-Konzern, sondern nur die Marken Hyundai und Genesis. Kias Strategie bleibt davon unberührt. Wie im Frühjahr berichtet, hält Kia seine Elektro-Ziele für 2030 konstant. Sprich: Bis 2030 will Kia mit 15 BEV-Modellen einen Jahresabsatz von 1,6 Millionen reinen Elektroautos erreichen.

Hyundai und Genesis sollen im Konzern nun also bei neuen Hybriden vorangehen, wobei der Launch reiner Elektroautos parallel ebenfalls weiterverfolgt wird. Ziel ist aber, sich in einem unsicheren Marktumfeld stabil aufzustellen. Angepeilt wird konkret der Verkauf von 1,33 Millionen HEV-Einheiten jährlich in 2028. Gebaut werden sollen diese unter anderem neben reinen Elektroautos in der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) im US-Bundesstaat Georgia.

Überraschend kommt der Schritt nicht: Dass die Premium-Marke Genesis von ihren früheren Plänen abrückt, schon ab 2025 nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt zu bringen, ist bereits seit Juli publik. Der große Bruder Hyundai macht diesen Strategieschwenk nun also mit. Aufbauen soll die Strategie auf einem weiterentwickelten Hybridsystem der nächsten Generation „mit verbesserter Leistung und Kraftstoffeffizienz“. Ab 2025 soll das neue System in erste Serienfahrzeuge verbaut werden. Weiter in technische Details geht Hyundai an dieser Stelle noch nicht.

Spruchreif ist aber, dass die Kernmarke Hyundai bis 2030 parallel zum wachsenden Vollhybrid-Sortiment eine Palette von 21 reinen Elektroauto-Modellen anstrebt – von erschwinglichen Stromern bis hin zu Luxus- und Hochleistungsfahrzeugen, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Ziel ist ferner, ab 2030 weltweit 2 Millionen dieser BEVs pro Jahr zu verkaufen.

Die Schärfung des Fokus auf teilelektrifizierte Fahrzeuge spiegelt sich unterdessen auch in der nun offiziell bestätigten Einführung neuer EREV-Modelle unter der Hyundai-Marke wider. Dabei handelt es sich um Autos mit Range-Extendern, wobei ein Verbrennungsmotor zum Laden der Batterie dient, während der Vortrieb rein elektrisch erfolgt. Dass Hyundai mit dieser Technologie liebäugelt, war bereits Mitte des Monats durchgesickert. Nun bestätigt der Autobauer den künftigen Launch solcher Fahrzeuge in Nordamerika und China. Die Reichweite werde sich „auf mehr als 900 Kilometer mit einer Ladung“ belaufen, heißt es.

Um die nun unter dem Slogan „Hyundai Way“ vorgestellte Kurskorrektur zu finanzieren, nehmen die Koreaner nach eigenen Angaben bis 2030 Investitionen in Höhe von 120,5 Billionen KRW in die Hand. Das sind umgerechnet rund 81 Milliarden Euro.

„Im Rahmen des Hyundai Way werden wir (…) flexibel auf den Markt reagieren“, betont Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company. „Dies wird uns eine nachhaltige Führungsposition in einem unsicheren Marktumfeld sichern und das Unternehmen strategisch positionieren, um eine Zukunft zu schaffen, die auf Mobilität und Energie ausgerichtet ist.“

