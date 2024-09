Batteriezellen-Entwickler 24M eröffnet Pilotanlage in Thailand

24M gibt an, die 6.600 Quadratmeter große Anlage im thailändischen Rayong von seinem Partner Nuovo+ erworben zu haben. Die 51,1 Millionen Dollar reinvestiert Nuovo+ dabei direkt als Investor in den amerikanischen Batteriezellen-Entwickler. Bei der Anlage handelt es sich den Partnern zufolge um eine „vollständig integrierte Pilotproduktionsanlage, die bis zu 100 MWh Batteriezellen mit halbfestem Elektrolyten („Semisolid“) fertigen kann. 24M teilt mit, die Pilotproduktion an dem neuen thailändischen Standort bereits eingeläutet zu haben – und zwar „für einen führenden indischen Mobilitätshersteller“, der in diesem Herbst bereits erste Validierungsmuster geliefert bekommen soll.

Naoki Ota, Präsident und CEO von 24M, bezeichnet die neue Anlage in Rayong als ideale Plattform, um „die kommerziellen Fähigkeiten und bahnbrechenden Innovationen“ seines Unternehmens zu offenbaren. „Die Anlage bietet die nötige Größe, um die zahlreichen Vorteile unseres Portfolios in Bezug auf Sicherheit, Kosten, Reichweite und Recycling zu demonstrieren und die Vermarktung unserer Produkte zu beschleunigen.“

Zu seinen in den vergangenen Monaten präsentierten Kern-Innovationen zählt 24M eine bindemittelfreie SemiSolid-Elektrode, einen neuen Elektrolyten für Lithium-Metall-Batterien, ein Direkt-Recyclingverfahren, einen neuartigen Batterie-Seperator und ein Batteriesystem namens ETOP, wobei die Abkürzung für „Electrode-to-Pack“ steht. Sprich: Die Elektroden sollen in diesem System direkt ins Batteriepaket integriert werden.

Um diese Ansätze in die kommerzielle Anwendung zu bringen, hat 24M einen großen Kapitalbedarf. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es jüngst gelungen, eine weitere Finanzierungsrunde („Series-H“) über 87 Millionen US-Dollar abzuschließen. Der Großteil dieser Summe entfällt dabei auf die bereits genannte Transaktion mit Nuovo+. Das Unternehmen agiert nicht nur als Investor und strategischer Partner von 24M, sondern auch als Lizenznehmer.

24M bezeichnet sich selbst als Anbieter von Zell-Herstellungsplattformen und verdient sein Geld vor allem mit der Vergabe von Lizenzen. Das Unternehmen ging 2010 aus dem Batteriehersteller A123 hervor und hat seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Volkswagen kaufte sich Anfang 2022 mit 25 Prozent bei 24M ein.

