Hyundai und Kia arbeiten an neuem LFP-Kathodenverfahren

Hyundai und Kia arbeiten in dem vierjährigen Projekt mit Hyundai Steel und dem Kathodenmaterial-Spezialisten EcoPro BM zusammen. Ziel ist die direkte Synthese von LFP-Batteriekathodenmaterialien, um die Emissionen bei der Herstellung und die Produktionskosten zu senken.

LFP-Batteriekathodenmaterialien werden im Allgemeinen durch Zugabe von Lithium zu Vorläufermaterialien wie Phosphat und Eisensulfat hergestellt. Die südkoreanischen Fahrzeughersteller und ihre Technologiepartner wollen das Direktsyntheseverfahren anwenden, bei dem Phosphat, Eisenpulver und Lithium gleichzeitig hinzugefügt werden, ohne dass ein separates Vorprodukt hergestellt werden muss. Hyundai erklärt in seiner Erklärung zu dem Projekt, dass durch den Ansatz der Direktsynthese der Schritt der Herstellung des Vorläufers entfällt, wodurch die Schadstoffemissionen bei der Herstellung reduziert und die Kosten für die Verfolgung gesenkt werden.

Hyundai Steel wird ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung einer hochreinen Technologie für feines Eisenpulver sein, bei der nach Angaben von Hyundai direkt in Südkorea recyceltes Eisen verwendet wird. EcoPro BM wird dann in der Lage sein, dieses für direkt synthetisiertes LFP-Kathodenmaterial zu verwenden.

In der Erklärung des Hyundai-Konzerns heißt es zwar, dass Hyundai Motor und Kia angekündigt haben, dass sie im Rahmen ihrer langfristigen Strategien aktiv „an der Verbesserung der Batteriefähigkeiten, der Leistung, der Sicherheit und der Kostenwettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen arbeiten“, doch einige andere Aussagen der letzten 12 Monate und ein Blick auf die internationale Batteriesituation könnten Aufschluss über die Dynamik des Projekts geben.

Als BYD im Jahr 2020 seine LFP-Batterien („Blade“) vorstellte, leitete es eine Wende in der Batterieindustrie ein, wobei LFP-Batterien nun aus einer Reihe von Gründen, darunter Sicherheit und Leistung, für Elektrofahrzeuge wünschenswerter sind als andere Chemietypen. In der Zwischenzeit haben sich die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China wegen der Abhängigkeit der USA von chinesischen Technologien und Materialien verschärft und eine ganze Reihe von Maßnahmen ausgelöst, die die Automobilhersteller in den USA dazu zwingen, heimische oder zumindest nicht-chinesische Lieferketten aufzubauen.

Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass Hyundai seine eigenen LFP-Batteriezellen plant. Anfang dieses Jahres kündigten Hyundai und Kia an, dass sie ihre Elektroautos in Indien mit LFP-Batterien des lokalen Herstellers Exide ausstatten wollen. Und erst gestern hatten wir berichtet, dass Hyundai offenbar eine eigene Batteriezellen-Pilotfertigung aufbaut.

„Um die künftige Nachfrage auf dem Markt für Elektroautos zu befriedigen, sind eine rasche technologische Entwicklung und der Aufbau einer effektiven Batterielieferkette unerlässlich“, sagte Soonjoon Jung, Vizepräsident und Leiter der Entwicklungsgruppe für Elektrifizierung und Antriebsmaterialien bei Hyundai Motor und Kia. „Mit diesem Projekt wollen wir die Abhängigkeit von Importen verringern und die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Landes und der Hyundai Motor Group durch die Internalisierung der erforderlichen Technologien verbessern“, erklärte er.

Jetzt geht es darum, die LFP-Batterieprozesse außerhalb Chinas weiterzuentwickeln. Hyundai und Kia sind in Südkorea, wo einige der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien außerhalb Chinas beheimatet sind, gut positioniert und verfügen über den Fokus, das Fachwissen und das industrielle Umfeld, das diese Bemühungen fördern kann.

Dieser Artikel von Carrie Hampel ist zuerst in unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.