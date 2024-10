Luxeed startet Verkauf des R7

Das sind 9.990 Yuan oder knapp 1.300 Euro mehr als der aktuelle Startpreis des Tesla Model Y (249.900 Yuan; 32.500 Euro). Das Model Y wird aufgrund seiner Verbreitung zwar in vielen Artikeln als Referenz herangezogen und mit der abfallenden Dachlinie des Luxeed R7 sind gewisse Ähnlichkeiten auch nicht von der Hand zu weisen. Mit 4,96 Metern ist der R7 aber mehr als 20 Zentimeter länger als der Tesla – und damit de facto in einer anderen Fahrzeugklasse unterwegs.

Der R7 ist das zweite Modell von Luxeed nach der Limousine S7, beide Modelle tragen auch die gleiche Designsprache. Huawei betont zwar, dass man selbst keine Autos herstelle, dennoch tragen alle Autos, die Huaweis „Harmony Intelligent Mobility Alliance“-Ökosystem (HIMA) nutzen, eine Ähnlichkeit zueinander auf. So sind auch beim Stelato S9, der gemeinsam von Huawei und BAIC entwickelt wurde, vergleichbare Designs (etwa an den Scheinwerfern) zu finden.

Den R7 wird es in insgesamt vier Varianten geben: Mit einer 82 kWh großen Batterie werden die Ausstattungen „Pro“ und „Max“ für 259.800 bzw. 299.800 Yuan angeboten. Die größere 100-kWh-Batterie ist in Verbindung mit dem Heckantrieb und der „Max“-Ausstattung ab 319.800 Yuan zu haben, das Allrad-Topmodell mit 100 kWh ist nur als „Ultra“ zu bekommen – und das ab 339.800 Yuan oder 44.200 Euro. Die Reichweite liegt je nach Batterie und Antrieb zwischen 667 und 802 Kilometern im CLTC.

Die Batterien arbeiten – wie beim S7 – mit 800 Volt Systemspannung. Weitere Details nennt Luxeed auf der Produktseite nicht, beim S7 stammen die Zellen aber von CATL. Die maximale Ladeleistung wird ebenfalls nicht genannt, man soll aber in fünf Minuten Strom für 200 Kilometer CLTC-Reichweite nachladen können – und in 15 Minuten für 400 Kilometer.

Bei den Fahrassistenten ist der R7 mit der „Basisversion“ des Huawei ADS ausgestattet, so Luxeed. Damit verfügt das Fahrzeug über drei Millimeterwellenradare, zehn hochauflösende Kameras für die visuelle Wahrnehmung und 12 Ultraschallsensoren – aber kein Lidar. In einem Benchmark der ADAS-Systeme von P3 hat die Huawei-Technik am besten abgeschnitten – getestet wurde jedoch das im Aito M9 verbaute System.

cnevpost.com, carnewschina.com