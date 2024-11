Australien: Linfox und Toll erhalten Fördermittel für E-Lkw

Linfox erhielt insgesamt 19,6 Millionen Dollar für den Einsatz von 26 Batterie-elektrischen Lkw und Ladeinfrastruktur in drei Vertriebszentren in Queensland, Südaustralien und Victoria. Die verbleibenden neun Millionen AUD (etwa 5,5 Millionen Euro) werden an Toll vergeben, um das „Project TruckVolt“ zu unterstützen.

Im Rahmen dieses Projekts wird Toll 67 Millionen Dollar (41,4 Millionen Euro) investieren, um 28 Batterie-elektrische Lkw auf die Straße zu bringen und die erforderliche Infrastruktur an zehn Kundenstandorten und Mautstellen im ganzen Land einzurichten. Konkret wird das Unternehmen zehn Volvo FM Electric-Sattelzugmaschinen und 18 Volvo FE einsetzen. Außerdem sollen Batterie-elektrische Fahrzeuge in die Logistikprozesse von Drittanbietern integriert werden, die wichtige Kunden wie Coca-Cola Europacific Partners, Woolworths, Bluescope und Origin Energy bedienen.

Die jetzt von ARENA bereitgestellten Mittel dienen drei vorrangigen Bereichen zur Unterstützung der Elektrifizierung der Güterverkehrsbranche in Australien, nämlich „zur Unterstützung der Demonstration und des Einsatzes von schweren Fahrzeugen, Ladelösungen und anderen Innovationen, die die Einführung von BEVs unterstützen.“

„Der Schwertransportsektor spielt eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Umweltauswirkungen des Gütertransports. Der Markt für schwere Nutzfahrzeuge hat sich im vergangenen Jahr deutlich auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge umgestellt, insbesondere was die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und die Infrastruktur betrifft“, sagte Darren Miller, CEO von ARENA. „Die Unterstützung von Linfox und Toll bei der Elektrifizierung ihrer Lkw-Flotte ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge sind diese Unternehmen nicht nur in der Lage, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, sondern sie setzen auch einen neuen Standard für Nachhaltigkeit im Güterverkehr“.

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 ist der „Driving the Nation Fund“ der Australischen Agentur für Erneuerbare Energien darauf ausgerichtet, durch die Unterstützung von Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen in einen billigeren und saubereren Verkehr zu investieren. Nach Angaben der ARENA ist der Schwerlastverkehr für etwa ein Fünftel der CO2-Emissionen verantwortlich. Bewerbungen für neue Schwerpunktbereiche sind jetzt möglich.

Dieser Artikel von Abdulwaliy Oyekunle ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.