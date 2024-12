GM verkauft seinen Anteil an Zellwerk in Michigan an Partner LGES

General Motors meldet, sich aus dem Werksprojekt in Michigan zurückzuziehen. Schon im Sommer kamen Gerüchte um einen Baustopp bei der dritten US-Batteriefabrik von Ultium Cells auf – jenem Joint Venture, das GM zusammen mit LGES betreibt. Nun zeigt sich: GM braucht in der angespannten Branchensituation das Geld woanders und verkauft seinen Anteil an dem fast fertigen Werk an Partner LGES. Über den Preis ist nichts bekannt. GM betont lediglich, dass diese Entscheidung „nichts am Eigentumsanteil von GM an Ultium Cells“ ändere – also am Bestand des Joint Ventures, das auch bereits geöffnete Batteriezellenwerke in Ohio und Tennessee verwaltet.

Die Transaktion zur Überschreibung des dritten Werks an die Südkoreaner soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Und LGES erhalte „sofortigen Zugang zu der fast fertiggestellten Anlage in Lansing, um mit der Installation der Ausrüstung zu beginnen“, heißt es weiter. Ursprünglich strebten die Partner an, die Fabrik in der zweiten Hälfte dieses Jahres fertigzustellen. Doch schon im Juli berichtete unter anderem das Portal BusinessKorea unter Berufung auf nicht näher genannte Industriequellen, dass das Werk wohl erst 2025 oder später finalisiert wird. Als Grund wurde unter anderem die weltweit doch nicht so schnell wie erwartet steigende Nachfrage nach E-Autos genannt.



Rückblick: Die Batteriefabrik in Lansing nahe des dortigen GM-Fahrzeugwerks wurde erstmals 2021 erwähnt und sollte in der zweiten Jahreshälfte 2025 offiziell mit der Serienproduktion beginnen. Die Produktionsstätte war dazu gedacht, die beiden Ultium-Cells-Zellfabriken in Ohio und Tennessee zu flankieren: Das Werk in Warren produziert seit 2022, in Spring Hill wurden in diesem April die ersten Zellen ausgeliefert – in das dort rund eine halbe Meile entfernt liegende GM-Werk. Die Pläne für ein viertes Werk, das in New Carlisle im US-Bundesstaat Indiana entstehen sollte, wurden von GM und LGES bereits Anfang 2023 auf Eis gelegt.

Paul Jacobson, GM Executive Vice President und CFO, nennt keine Gründe für den Ausstieg aus dem Projekt in Michigan. Stattdessen lobt er das Leistungsniveau von Ultium Cells und kommentiert, dass sich „unsere EV-Rentabilität rapide verbessert“. Die vormalig zu forsche Planung spricht Jacobson nur indirekt an: „Wir sind davon überzeugt, dass wir über die richtigen Zell- und Fertigungskapazitäten verfügen, um mit dem Markt für Elektrofahrzeuge auf kapitalschonende Weise zu wachsen.“ Wenn diese Transaktion abgeschlossen sei, werde LG Energy Solution […] GM noch effizienter machen. Darauf, wie die vertraglichen Details zwischen beiden Seiten nun geregelt sind, geht er nicht ein.

Ultium Cells stellt derzeit bekanntlich Pouchzellen her, will den Formfaktor seiner Zellen aber diversifizieren. GM gibt deshalb bekannt, parallel die Technologiepartnerschaft mit LG Energy Solutions auf prismatische Zellen ausweiten zu wollen. Diese sollen in künftige GM-Elektrofahrzeuge verbaut werden.

Prismatische Zellen sind flacher und ermöglichen eine platzsparendere Unterbringung in Batteriemodulen, was wiederum das Gewicht eines Elektrofahrzeugs reduziert und seine Reichweite erhöht. LG Energy Solution hat bereits Erfahrung mit diesem Format, während GM „seine Lieferkette diversifizieren und mehrere Chemien und Formfaktoren nutzen“ will.

„Wir konzentrieren uns darauf, unsere Batterietechnologie zu optimieren, indem wir die richtige Batteriechemie und die richtigen Formfaktoren entwickeln, um die Leistung von Elektrofahrzeugen zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken“, erklärt Kurt Kelty, GM Vice President of Battery Cell and Pack. „Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft mit LG Energy Solution machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung dieser Ziele.“

„LG Energy Solution ist stolz darauf, die Beziehung zu einem seiner stärksten Partner auszubauen. Gemeinsam mit GM haben wir bereits enorme Fortschritte erzielt“, fügt Wonjoon Suh, Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Advanced Automotive Battery des Unternehmens, hinzu. „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen, um die richtigen Chemie- und Batteriekombinationen für ein anhaltendes Wachstum auf dem EV-Markt zu entwickeln.“



investor.gm.com (Michigan), investor.gm.com, lgcorp.com (beide erweiterte Partnerschaft)