Novonix erhält bedingte Darlehenszusage in den USA

Novonix will in Tennessee synthetischen Graphit herstellen, der vor allem für den Einsatz in Batterien für Elektrofahrzeuge bestimmt ist. Stellantis und die Volkswagen-Tochter PowerCo haben vor kurzem Vereinbarungen mit dem Unternehmen über die Abnahme von bis zu 115.000 Tonnen (Stellantis) bzw. mindestens 32.000 Tonnen (PowerCo) synthetisches Graphitmaterial unterzeichnet. Und die Batteriehersteller Panasonic und LG Energy Solution sind ebenfalls mit an Bord.

Die neue Anlage von Novonix soll bis Ende 2028 ihre volle Kapazität erreichen. Es wird erwartet, dass dort jährlich etwa 31.500 Tonnen synthetischer Graphit hergestellt werden, was die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für etwa 325.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr unterstützen kann. Das Unternehmen gibt an, dass die Produktionskapazität sogar auf 75.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden könnte.

Es wäre die zweite Produktionsanlage von Novonix. Die erste Anlage namens Riverside, ebenfalls in Chattanooga gelegen, soll nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Sie wird eine Jahresproduktion von 20.000 Tonnen haben und die oben genannten Kunden beliefern. Novonix erhielt vor kurzem einen Zuschuss in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vom DOE Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) und wurde für eine Investitionssteuergutschrift in Höhe von 103 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Anlage in Riverside ausgewählt.

Die jetzt angekündigte bedingte Darlehenszusage in Höhe von 754,8 Millionen US-Dollar (692 Millionen US-Dollar an Kapital und 62,8 Millionen US-Dollar an kapitalisierten Zinsen) würde über das Loan Programs Office (LPO) ausgezahlt werden.

„Diese Ankündigung ist der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Anodenmaterialgeschäft auf dem Weg zu unserem Produktionsziel von 150.000 Tonnen pro Jahr in Nordamerika“, sagte Novonix-CEO Chris Burns. „Diese bedingte Zusage der Regierung, in unsere neue Anlage zu investieren, unterstreicht weiterhin den Fokus auf die Lokalisierung kritischer Materialien in der Batterielieferkette, wie Graphit.“

Er fuhr fort: „Die jüngsten Ankündigungen Chinas, den Export von batterietauglichem Graphit in die Vereinigten Staaten weiter zu prüfen, unterstreichen die Bedeutung der heimischen Produktion von leistungsstarkem, batterietauglichem synthetischem Graphit. Unsere Abnahmevereinbarungen mit starken Partnern haben unsere Führungsrolle beim Onshoring der Lieferkette für synthetischen Graphit in Nordamerika gestärkt und unterstützen den Weg zur Energieunabhängigkeit der USA.“

