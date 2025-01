Wiener Linien bauen Elektrobus-Angebot aus

Die neue Linie 73B soll einen Großteil der Strecke der Linie 71B sowie der Linien 79A und 79B übernehmen. Wie schon bei den Linien 71A und 71B kommen auch auf der Linie 73B eCitaros zum Einsatz. Um wie viele Exemplare es sich dabei handelt, teilen die Wiener Linien allerdings nicht mit. Geladen werden alle Busse tagsüber an den Schnellladestationen per Pantograf vor dem 3. Tor des Zentralfriedhofs.

„Mit dem neuen Busangebot in Simmering binden die Wiener Linien die Stadtentwicklungsgebiete im Bezirk noch besser an das Öffi-Netz an. Damit fördern wir erneut den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr und leisten mit unseren E-Bussen einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen. Gleichzeitig fördern wir damit auch die wirtschaftliche Entwicklung in Kaiserebersdorf und Umgebung“, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke. Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, ergänzt: „Mit den neuen klimafreundlichen 73B-Bussen und der optimierten Anbindung machen wir den öffentlichen Verkehr noch attraktiver und zugänglicher für alle.“

Im November 2022 vergaben die Wiener Linien Aufträge über die Lieferung von 60 Batterie- und zehn Wasserstoff-Bussen. Den Zuschlag für die Batterie-Busse erhielt Daimler Buses, jenen für die H2-Exemplare Solaris. Mitte 2023 wurde dann bekannt, dass der Vertrag mit dem polnischen Hersteller geplatzt wäre. Stattdessen wurden Wasserstoff-Busse von CaetanoBus angeschafft. Neben den Portugiesen liefert noch ein weiterer Hersteller H2-Busse nach Wien: Im Juli 2024 teilte das ÖPNV-Unternehmen mit, dass Rampini zehn E-Kleinbusse in die österreichische Hauptstadt liefern soll, die mit einem H2-Range-Extender ausgestattet sind. Diese sollen ab Mitte 2025 auf den Linien 2A und 3A reine Batterie-elektrische Busse ersetzen, die ihre mechanische Belastungsgrenze erreicht haben sollen.

Doch zurück zu den eCitaro: Die ersten vier der insgesamt 60 Exemplare wurden im Dezember 2023 ausgeliefert. Sie werden auf den Linien 71A und 71B eingesetzt. Im Mai letzten Jahres teilten die Wiener Linien mit, vier weitere Linien (61A, 61B, 64A und 64B) auf Elektrobusse umgestellt zu haben. Mit der Linie 73B kommt nun also eine weitere Linie hinzu, die mit elektrischen Bussen von Daimler Buses betrieben werden soll. Bis Ende 2025 sollen alle 60 bestellten E-Busse in Wien auf den Straßen unterwegs sein.

Für die Umstellung ihrer Busflotte haben die Wiener Linien übrigens einen ehemaligen Busabstellplatz in Siebenhirten zum E-Kompetenzzentrum umgebaut. Das Depot bietet Platz für 60 E-Busse. Die Ladeinfrastruktur hat die Shell-Tochter SBRS errichtet.

wien.gv.at, wienerlinien.at