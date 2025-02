8.954 neue E-Autos in Norwegen

Mit diesen Zahlen ist der Januar 2025 auf einem ganz anderen Niveau als im Vorjahr. Damals waren zwar auch immerhin 92,1 Prozent der Neuzulassungen rein elektrisch, jedoch waren es mit 4.717 neuen E-Autos bei 5.122 Neuwagen insgesamt deutlich weniger Fahrzeuge. Die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV sieht darin Anzeichen für„ wirtschaftlichen Optimismus“. „Mit über 9.300 neuen Personenkraftwagen im ersten Monat des Jahres liegen wir ungefähr auf dem Niveau, das wir vor dem starken Rückgang der Neuwagenverkäufe 2023 und 2024 gewohnt waren“, sagt OFV-Direktor Øyvind Solberg Thorsen. „Signale für Zinssenkungen und eine steigende Kaufkraft werden vermutlich dazu führen, dass mehr Menschen ihren Wunsch nach einem neuen Auto verwirklichen.“

Und die sind in Norwegen eben inzwischen fast ausschließlich elektrisch. Der neue E-Auto-Rekordanteil von fast 96 Prozent kommt aber nicht überraschend: Für Ende 2025 hatte die norwegische Regierung bereits vor Jahren das (nicht verbindliche) Ziel beschlossen, nur noch rein elektrische Neuwagen zuzulassen. Viele Hersteller bzw. deren norwegische Importgesellschaften und Handelspartner darauf ihr Angebot ausgerichtet.

Die OFV hält es aber noch für zu früh, selbst mit dem Januar-Rekord zu erwarten, dass das 100-Prozent-Ziel für Ende des Jahres erreicht werden wird. „Allein in den letzten fünf Januartagen ist der Anteil der Elektroautos sogar leicht zurückgegangen, und einige Hundert haben sich für einen Diesel- oder Benziner entschieden“, sagt Solberg Thorsen.

Konkret waren es neben den 8.954 neuen E-Autos noch 137 Diesel, 124 Benzin-Hybride, 94 Plug-in-Hybride mit Benziner (und einer mit Diesel) sowie 33 reine Benziner ohne Hybridisierung. Brennstoffzellenfahrzeuge werden nicht erwähnt.

Auch wenn es noch einige neue Diesel und Hybride gibt, ist die Lage in Norwegen eindeutig: Von den ersten 50 Modellen der Zulassungsstatistik sind nur zwei Automodelle nicht elektrisch, das erste Nicht-BEV liegt auf Platz 33. Das ist selbst für norwegische Verhältnisse enorm, bisher konnten sich immer wieder einige Hybride von Toyota – etwa der Yaris oder RAV4 – bis in die Top Ten vorschieben.

Das heißt aber nicht, dass Toyota in der Modellstatistik abrutscht – ganz im Gegenteil. Mit 1.188 Neuzulassungen führt der Toyota bZ4X die erste norwegische Zulassungsstatistik des Jahres 2025 an. Auf Platz zwei folgt mit dem VW ID.4 ein „üblicher Verdächtiger“ mit 830 Neuzulassungen, das Podium komplettiert der Nissan Ariya mit 544 Einheiten.

Da auf den Plätzen 4 und 5 mit dem ID.3 (537) und ID.7 (490) zwei weitere VW-Modelle folgen, sind die Wolfsburger auch in der Markenstatistik ganz vorne, 1.899 neue Volkswagen schlagen Toyota mit 1.354 Fahrzeugen. Tesla (2024 mit dem Model Y noch ganz vorne) muss sich mit 361 Exemplaren des E-SUV mit Tang sechs begnügen – möglich, dass hier der anstehende Generationswechsel zum Model Y Juniper für etwas Zurückhaltung sorgt. Das Model 3 liegt aber im Januar mit 324 Neuzulassungen direkt dahinter, so dass Tesla im Marken-Ranking Rang drei schafft. Das erste deutsche E-Auto, das nicht von VW stammt, ist der BMW i4 auf Platz 9 mit 243 Einheiten vor dem in Köln gebauten Ford Explorer (221).

