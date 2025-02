CEO Jörg Lohr verlässt Compleo und Vaylens

Jörg Lohr hat den Ladeinfrastrukturhersteller Compleo drei Jahre lang geführt. In seine Amtszeit fiel die im Dezember 2022 beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung, in deren Folge das Unternehmen durch die Übernahme durch die Kostal-Gruppe gerettet werden konnte, einem vor allem als Automobilzulieferer tätigen Elektronikunternehmen. In der Folge verantwortete Jörg Lohr die Transformationsphase und die Integration in die Kostal-Gruppe.

Lohr richtete das Unternehmen dabei strategisch neu aus, fokussierte das Produktportfolio und brachte mit dem eTower ein neues HPC-Ladegerät erfolgreich auf den Markt. Mit der Einführung von Vaylens brachte er zudem eine Software-Sparte für das Management und die Vermarktung von Ladeinfrastruktur auf den Markt. Vaylens tritt in die Fußstapfen der Compleo Charging Software, agiert jedoch hardwareunabhängig und herstellerübergreifend.

„Die vergangenen Jahre waren geprägt von großen Herausforderungen und ebenso großen Erfolgen. Gemeinsam mit starken Teams haben wir entscheidende Weichen für die Zukunft von Compleo und Vaylens gestellt. Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit und wünsche beiden Unternehmen weiterhin viel Erfolg“, so Jörg Lohr, der vergangenen Sommer auch einer der Gesprächspartner für unsere Video-Reportage von der Power2Drive war.

Jörg Lohr will der Branche auch in seinem nächsten Job erhalten bleiben, darf über die neue Position zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sprechen. Sein Nachfolger Dr. Björn Dietrich arbeitet seit beinahe 15 Jahren für die Kostal-Gruppe, also das neue Mutterunternehmen von Compleo und Vaylens. Seit 2017 fungierte er dort als Executive Vice President Quality.

