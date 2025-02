EMH zeigt mobile Lösung für eichrechtskonforme Prüfung von DC-Ladesäulen

Das von EMH entwickelte Konzept soll „die Bereitstellung der nötigen Gleichstrom-Energie mit Hilfe von Phantomlast“ nutzen können, so EMH in einer Mitteilung zu einem der Vorteile seiner mobilen Lösung. Für die Inbetriebnahme, Instandsetzung oder Nachprüfung würde sich für DC-Systeme das Duo aus PWS 3.3 genX und eMOB I-200.1 DC anbieten. Bereits während der Entwicklung sollen die Produkte „von Anfang an auch für die Messung elektrischer Gleichstromarbeit bis 1.000 Volt ausgelegt“ worden sein.

„Parallel zum Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur steht damit die nötige Technik bereit, um die im sogenannten Megawatt-Charging eingesetzten DC-Ladesäulen regelkonform prüfen zu können“, äußert sich EMH. Das Unternehmen will das Produkt für das Megawatt-Laden allerdings erst auf der diesjährigen E-world zeigen.

Im Kontext der Energiewende und E-Mobilität will EMH auf der E-world darüber hinaus auch „die neueste Bauform des Produktsortiments, das SGIM 60, für die Fortschritte zur Digitalisierung von Ortsnetzstationen und Kabelverteilerschränken“ vorstellen. Das von EMH Energie-Messtechnik in Kooperation mit BeEnergy SG entwickelte Smart Grid Interface Modul (SGIM) würde inzwischen die Basis einer eigenen Produktfamilie bilden, die die Modernisierung unterschiedlich strukturierter Niederspannungsnetze erheblich erleichtern soll. Mit dem SGIM-50 stehe ferner eine mobile Gerätevariante zur Verfügung, um Energie- oder Verbrauchsdaten ohne größeren Installationsaufwand – beispielsweise auf Großbaustellen – temporär erfassen zu können.

