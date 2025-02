TÜV Rheinland gibt „Battery Quick Check“ weiter

Der Battery Quick Chech des TÜV Rheinland basiert wie berichtet auf der Technologie des Münchner Unternehmens Twaice – 2022 hatten die beiden Unternehmen ein eigenes Joint Venture gegründet. Auch diese Partnerschaft wird zu Ende Februar aufgekündigt, wie der TÜV Rheinland mitteilt. Die Markteinführung des Produkts sei „erfolgreich abgeschlossen“.

„Für TÜV Rheinland ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich wieder stärker auf das Prüfgeschäft und die Anwendung von Messtechnik zu konzentrieren. Ebenso wird auch Twaice Technologies den Fokus wieder auf das Kerngeschäft der Entwicklung von Analyse- und Simulationssoftware für Autohersteller sowie Betreiber stationärer Energiespeicher legen“, heißt es in der Erklärung.

Daher hat die Gesellschaft gemeinsam mit den Partnern eine „Neuausrichtung der Hochvolt-Batteriebewertung“ beschlossen. Da sich der TÜV Rheinland und Twaice wieder auf andere Bereiche fokussieren wollen, liegt die Zukunft der Marke und des Produkts bei Hella Gutmann Solutions. Auch wenn es als Weitergabe und Fortführung des Battery Quick Checks bezeichnet wird, gibt der TÜV Rheinland das Geschäft de facto auf.

Hella Gutmann Solutions hat beschlossen, ab 1. März 2025 den Namen Battery Quick Check zu übernehmen und „eine Neuversion der Batteriebewertung mit neu konzipierten Inhalten zu entwickeln“. Wie der TÜV Rheinland mitteilt, soll diese Bewertung „dann direkt über das Diagnosegerät erfolgen“. Aber: Es bleibt offen, ob es direkt ab März ein Nachfolge-Angebot geben wird, denn weitere Informationen sollen durch Hella Gutmann Solutions „zu gegebener Zeit“ kommuniziert werden. Somit ist offen, wie genau der Ablauf in Zukunft ist. Bisher wurde der Battery Quick Check durch Gutachterinnen und Gutachter des TÜV Rheinland durchgeführt, über Hella Gutmann war der Test wenige Wochen nach seiner Einführung auch in Werkstätten verfügbar.

Der Battery Quick Check erstellt einen detaillierten Report über den tatsächlichen Zustand der Traktionsbatterie und bildet eine wichtige Grundlage, um die Leistungsfähigkeit und den Wert eines gebrauchten Elektroautos verlässlich zu bestimmen. Zielkunden sind Autohäuser, Werkstattketten, Leasinggesellschaften und das Fuhrparkmanagement von Unternehmen. Privatkunden können die Dienstleistung über ihre Autohäuser oder Werkstatt in Anspruch nehmen. Für den Batterietest nutzen die Fachkräfte in den Werkstätten das On-Bord-Diagnose-System (OBD) mit der OBD-2-Schnittstelle eines Fahrzeugs. Der Battery Quick Check setzt auf eine softwaregesteuerte Belastung der Fahrzeugbatterie via Diagnosegerät und Wallbox während des Ladevorgangs.

tuv.com, kfz-betrieb.vogel.de