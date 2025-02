DB Schenker France bekommt 66 Elektro-Lkw von Renault Trucks

Acht der insgesamt 60 E-Tech D wurden bereits ausgeliefert und sind in den französischen Städten Blois, Angers, Châteaulin, Rouen und Rennes im Einsatz. Nach Angaben des Logistikunternehmens „werden die übrigen im ersten Quartal 2025 schrittweise an 28 unserer Großstadt-Niederlassungen verteilt“. Die Elektro-Lkw werden für Fahrten in der Stadt, am Stadtrand oder in der Region eingesetzt.

Der E-Tech D ist ein 16-Tonnen-Elektro-Lkw mit einer Nutzlast von bis zu 8,75 Tonnen. Je nach Kundenwunsch können verschiedene Batteriekonfigurationen bestellt werden – mit 200 bis 565 kWh Energieinhalt. Mit der letztgenannten Variante ist eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern möglich.

Der Renault E-Tech T ist ein 44-Tonnen-Elektro-Lkw. Er läuft seit Ende 2023 im französischen Werk in Bourg-en-Bresse vom Band. Er ist mit vier bis sechs Batteriepaketen mit einer Kapazität von 390 bis 540 kWh erhältlich. In der maximalen Konfiguration ist laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern möglich.

Welche Konfiguration in beiden Fällen bestellt wird, gibt DB Schenker nicht an.

Mit der Neuanschaffung verdoppelt sich auch die Zahl der Elektro-Lkw von DB Schenker France auf 135 Stück. Das Unternehmen gibt außerdem an, dass es im Land insgesamt 134 Ladepunkte für Elektro-Lkw hat (zusätzlich zu den 142 Ladepunkten für Elektro-Pkw).

DB Schenker France möchte bis 2040 klimaneutral sein. Der Kauf der neuen Elektrofahrzeuge wurde zum Teil von der französischen Agentur für Umwelt und Energiemanagement (Ademe) finanziert. Das Logistikunternehmen will auch die Anzahl der HVO-Fahrzeuge (hydriertes Pflanzenöl) in seiner Flotte deutlich erhöhen und verfügt bereits über 65 Lkw, die mit Biogas betrieben werden.

„Unser Ziel ist es, eine Hauptrolle in der kohlenstoffarmen Logistik zu spielen, und um dies zu erreichen, investieren wir stark in den richtigen Energiemix“, sagte Frédéric Vallet, Leiter von Schenker Frankreich. „Elektro-Lkw sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Lösung, und ich bin sehr stolz auf diesen weiteren Schritt zur Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele in Sachen Umweltverträglichkeit.

In Deutschland wiederum hat DB Schenker vergangene Woche den Erhalt von zehn elektrischen Fernverkehrs-Lkw von MAN vermeldet. Bis 2026 will der Logistiker 90 weitere MAN eTruck in seine Flotte aufnehmen. Bereits 2022 war DB Schenker zudem der Erstkunde für den eActros 300 von Daimler Truck.

