Kia bringt EV5 wohl nicht in die USA

Den EV5 hatte Kia im Sommer 2023 vorgestellt und zunächst in China auf den Markt gebracht. Beim Design ist das E-SUV an den großen EV9 angelehnt. Wie dieser basiert der EV5 zwar auch auf der Elektro-Plattform E-GMP, allerdings „nur“ auf der 400-Volt-Version. In Europa ist dieser Antrieb aus dem kleineren EV3 bekannt, ein Europa-Start des EV5 ist noch nicht bekannt.

Und auch in den USA scheint der EV5 nicht auf den Markt zu kommen. Kia Canada hat jetzt den Start des EV5 angekündigt – und zwar „exclusively for the Canadian market in North America“. Der EV5 wird vom vom 14. bis 23. Februar 2025 auf der Canadian International Auto Show in Toronto vorgestellt, die ersten Auslieferungen sind wohl aber erst für 2026 geplant – und das auch nur nördlich der US-kanadischen Grenze.

Eine Stellungnahme von Kia America ist noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass die offizielle Pressemitteilung von Kia Canada ihre Richtigkeit hat und mit der Unternehmenszentrale in Südkorea abgestimmt ist. Gründe, weshalb der EV5 nicht in den USA angeboten werden soll, sind also noch nicht bekannt.

Dafür gibt es Infos zur Technik: In Kanada wird die „südkoreanische“ Variante des EV5 angeboten, die in China gebaute Version hat leicht abweichende, technische Daten. Das heißt, dass es zwei Batteriegrößen mit 60,3 kWh in der Standard-Version und 81,4 kWh in der Long-Range-Version gibt. Geplant sind Front- und Allradantriebe. Der EV5 für Kanada wird mit dem NACS als Ladeport ausgestattet, wie beim EV3 sitzt dieser auf der Beifahrerseite zwischen Vordertür und Vorderrad.

