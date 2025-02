Li-Cycle gewinnt weiteren Partner für deutsche Recyclinganlage

Die Recyclinganlage hatte Li-Cycle im September 2023 eröffnet, hier können Sie unser Interview mit Unternehmensgründer Tim Johnston rund um die Eröffnung und und Li-Cycles Europa-Pläne nachlesen. Bei der Anlage in Magdeburg handelt es sich um eine sogenannte Spoke-Fabrik, die jeweils in Kundennähe die ersten Schritte des Batterierecyclings bis hin zur schwarzen Masse mit den wertvollen Aktivmaterialien abbilden. Die eigentliche Aufarbeitung in die Rohstoffe soll dann in den Hub-Anlagen geschehen – wobei mehrere Spokes eine Hub-Anlage mit schwarzer Masse beliefern sollen.

Neben der Kion Group, die von Anfang an als Partner für die Magdeburg-Spoke feststand, hat Li-Cycle jetzt noch eine Partnerschaft mit „mit einem weiteren erstklassigen Erstausrüster der Automobilindustrie“ geschlossen. „Durch diese exklusive Vereinbarung werden Rohstoffe aus einer Anlage, die Elektrofahrzeuge in der EU produziert, an Li-Cycles Deutschland-Standort weitergeleitet. Dies stellt eine weitere Partnerschaft mit einem führenden globalen OEM für Elektrofahrzeuge dar und unterstreicht die wertvolle Recyclingtechnologie und den hochwertigen Service des Unternehmens“, teilen die Kandier mit. Namen werden nicht genannt, mit der E-Auto-Produktion in der EU kommen einige Autobauer in Frage. Ajay Kochhar, Präsident und CEO von Li-Cycle, spricht in seinem Statement aber von einem „führenden Premium-EV-Hersteller“, was das Feld wieder etwas eingrenzt.

„Wir freuen uns, Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsabfälle aus der gesamten EU zu recyceln, während wir daran arbeiten, unsere kommerzielle Reichweite zu erweitern und den Wert für unsere globalen EV-OEM-Partner zu steigern“, so Kochar. „„Diese Partnerschaft mit einem führenden Premium-EV-Hersteller wird als wichtige Quelle für Recycling-Rohstoffe für unseren deutschen Spoke dienen und unser Ziel unterstützen, eine lokale und nachhaltige Sekundärversorgung mit kritischen Batteriematerialien anzubieten.“

businesswire.com