Stellantis baut Top-Management weiter um

Wie Stellantis in einer Mitteilung erklärt, vereinfache man die Organisation „gemäß den im Dezember 2024 kommunizierten Veränderungen“. Damit ist nicht der Anfang Dezember verkündete Abgang von CEO Carlos Tavares gemeint, sondern die eine Woche später vollzogene Änderung der Management-Struktur, in deren Zuge Opel-CEO Florian Huettl auch zum Deutschland-Chef von Stellantis aufgestiegen ist. Grundsätzlich hatte Stellantis bereits im Oktober begonnen, seine Management-Struktur grundlegend zu überarbeiten.

In der aktuellen Runde greift Stellantis-Chairman John Elkann jetzt ohne den Einfluss von Carlos Tavares durch, um offiziell „das richtige Gleichgewicht zwischen regionalen und globalen Verantwortlichkeiten“ zu ermöglichen, damit schnelle Entscheidungen getroffen und zügig umgesetzt werden können.

So sollen etwa die bisher separat vorangetriebenen Software-Aktivitäten in die von Ned Curic geleitete Produktentwicklungs- und Technologieorganisation integriert werden, „wodurch der Prozess der Markteinführung innovativer Produkte und Dienstleistungen für alle Marken in allen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, optimiert wird“. Was Stellantis in der Mitteilung nicht erwähnt: Der bisherige Software-Chef Yves Bonnefont muss das Unternehmen verlassen.

Zusätzlich zu der Rolle als COO für die Region Amerika soll Antonio Filosa die globale Leitung des Bereichs Qualität übernehmen. Die Die Bereiche Corporate Affairs und Kommunikation werden unter der Leitung von Clara Ingen-Housz zusammengelegt und unter der Leitung von Fiat-CEO Olivier Francois, der zugleich Global Chief Marketing Officer von Stellantis ist, wird ein neues Marketing Office eingerichtet, das die Markenvermarktung neu gruppiert, „um die Marken – insbesondere durch Werbung, globale Veranstaltungen und Sponsoring – besser zu unterstützen“.

Außerdem wird Bob Broderdorf wird die Marke Jeep leiten, Xavier Peugeot wird Leiter der Marke DS Automobiles (bisher lag auch diese Aufgabe bei Olivier Francois), Anne Abboud wird zur Leiterin der Nutzfahrzeugeinheit Stellantis Pro One ernannt und Alain Favey wird Leiter der Marke Peugeot. Auch hier erwähnt Stellantis mit keinem Wort, dass die langjährige Peugeot-Chefin Linda Jackson den Konzern komplett verlässt, während für andere Manager in der Rochade neue Aufgaben gefunden wurden.

„Aufbauend auf den im Dezember vorgenommenen Änderungen werden die heutigen Ankündigungen unsere Organisation weiter vereinfachen und unsere lokale Agilität und Umsetzungsgenauigkeit erhöhen“, sagt John Elkann. „Wir freuen uns darauf, das Wachstum voranzutreiben, indem wir unseren Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl an großartigen Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen bieten.“

Ein Update bei der Suche eines neuen CEO gibt Stellantis übrigens nicht: Der Prozess sei „in vollem Gange“ und soll im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden.

stellantis.com (Mitteilung), automobilwoche.de (Abgänge Jackson und Bonnefont)