Audi nimmt Produktion des Q8 e-tron am Donnerstag wieder auf

Das Aus den Werks in Brüssel ist bereits seit einigen Monaten bekannt und seit November standen die Bänder still – zunächst wegen Streiks der verärgerten Belegschaft, später fehlten offenbar Teile. Denn auch bei den Zulieferern war man alles andere als erfreut, dass die Produktion in dem Audi-Werk vorzeitig endet und ein Auftrag wegbricht.

Daher waren einige Beobachter davon ausgegangen, dass bis zur offiziellen Werksschließung gar kein Q8 e-tron mehr die Fabrik in der belgischen Hauptstadt verlässt. Doch das ist nicht der Fall, wie Audi gegenüber electrive bestätigt. „Nachdem wir zuletzt einen gemeinsamen Sozialplan für die Beschäftigten von Audi Brussels auf den Weg gebracht haben, konzentrieren wir uns derzeit auf die Wiederaufnahme der Produktion, die für den 6. Februar geplant ist“, so ein Sprecher.

Wie viele Fahrzeuge in den noch gut drei Wochen gebaut werden sollen, gibt Audi zwar nicht an, räumt aber ein, unter dem eigenen Plan zu liegen. „Aufgrund der Umstrukturierungen am Standort Brüssel und daraus resultierenden Folgeeffekten in den vergangenen Wochen und Monaten konnten weniger Fahrzeuge produziert werden als ursprünglich geplant“, sagt der Sprecher weiter. „Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen müssen wir teilweise bereits erfolgte Kundenbestellungen leider stornieren. Betroffene Kunden werden wir umgehend über unseren Handel informieren. Selbstverständlich werden wir ihnen die Möglichkeit anbieten, auf ein anderes attraktives Modell unseres neuen BEV-Portfolios zu wechseln.“

Sprich: Einige Besteller werden ihren Q8 e-tron noch erhalten, andere nicht. In Foren wurden bereits solche Stornierungen geteilt – inklusive des Angebots, mit einem Rabatt einen Q6 e-tron zu bestellen.

Das Werk in Brüssel galt seit Jahren als schlecht ausgelastet. Seit 2018 ist es eine reine Elektro-Fabrik, zunächst mit dem Audi e-tron quattro, der später in Q8 e-tron umbenannt wurde. Das Werk ist auf 120.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt, über mehr als die 47.900 Fahrzeuge im Jahr 2022 ist das SUV-Modell aber nie gekommen. Audi hatte in der Vergangenheit immer wieder bemängelt, dass die Lage des Brüsseler Werks eine Expansion und die interne Logistik behindere – beides sei nötig, um den Standort wirtschaftlich zu betreiben. Das Werk liegt direkt an einer Bahntrasse, weshalb tatsächlich keine Erweiterungsflächen zugänglich sind. 2024 wurde dann die Entscheidung getroffen, dass der Nachfolger des Q8 e-tron in Mexiko gebaut werden soll und Audi das Werk nicht weiter betreiben will. Stattdessen hatte Audi bis Herbst nach einem Käufer für das Werk gesucht, die Suche dann aber Ende November aufgegeben.

Quelle: Info per E-Mail