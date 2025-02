EASA zertifiziert Luftfahrt-Elektromotor von Safran

Die jetzt erfolgte Zertifizierung ist das Ergebnis einer vierjährigen Zusammenarbeit mit der EASA, wie Safran mitteilt. In dieser Zeit wurden die spezifischen Lufttüchtigkeitsregeln für den Elektroantrieb definiert und die richtigen Methoden entwickelt, um den Motor ordnungsgemäß zu bewerten und zu zertifizieren. Im Rahmen der Kampagne wurden 1.500 Stunden Zertifizierungstests und mehr als 100 Flugstunden durchgeführt.

Das Design des ENGINeUS 100, der sich in alle Antriebsarchitekturen integrieren lässt, umfasst Leistungs- und Steuerelektronik, die direkt in den Motor integriert ist. Er liefert eine maximale Leistung von 125 kW bei einem Leistungsgewicht von 5 kW/kg. Da alle wichtigen Komponenten in eine Einheit integriert sind, soll der ENGINeUS 100 sich für einen rein elektrischen Antrieb in kleinen Flugzeugen für zwei bis vier Passagiere oder für Hybrid-Flugzeuge mit bis zu 19 Passagieren eignen. Mit einer zukünftigen Generation des Triebwerks will Safran auch die Hybridisierung von Verkehrsflugzeugen mit bis zu 150 Passagieren ermöglichen – das ist aber nicht Teil der aktuellen Zertifizierung.

Safran bereitet sich auf die Massenproduktion der ENGINeUS-Reihe vor und wird im Jahr 2026 in Niort (Frankreich) und Pitstone (Großbritannien) vier halbautomatische Produktionslinien errichten, die die Produktion von mehr als 1.000 Elektromotoren pro Jahr ermöglichen und die Kapazität zur Produktionssteigerung haben. Kunden von Safran sind unter anderem Bye Aerospace oder VoltAero.

„Wir haben gerade einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Luftfahrt erlebt. Mit der Zertifizierung des Elektromotors ENGINeUS 100 hat Safran Electrical & Power eine Weltneuheit erreicht“, sagt Safran-CEO Bruno Bellanger. „Für Safran Electrical & Power und seine institutionellen Partner ist dieses Ereignis eine enorme Quelle des Stolzes.“

„Dies war ein faszinierendes Projekt für die EASA und der erste Test unserer Sonderbedingungen, die für die Zertifizierung von Hybrid- und vollelektrischen Antrieben entwickelt wurden“, sagt Rachel Daeschler, Zertifizierungsdirektorin der EASA. „Die EASA ist fest entschlossen, die Entwicklung und Zertifizierung von Antriebstechnologien zur Dekarbonisierung der Luftfahrt zu unterstützen. Wir gratulieren Safran zu dieser wichtigen Errungenschaft, die den Weg für die Elektrifizierung der Luftfahrt ebnet, für Kleinflugzeuge und darüber hinaus.“

