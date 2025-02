Volkswagen teasert ID.1 an

Bei jener Premiere wird es sich aber nur um ein Showcar handeln, das aber einen Ausblick auf den kommenden Einsteigs-Stromer für „rund“ 20.000 Euro bieten soll, wie VW betont. Und auf dem veröffentlichten Teaserbild wird klar, dass sich der ID.1 optisch vom ID.2 – oder genauer gesagt dessen Showcar ID2.all unterscheiden wird.

Zur Technik oder dem Rest des Designs macht VW aber noch keinerlei Angaben, es gibt bisher nur die eine Frontansicht der Studie. Die „Weltpremiere der Serienversion“ soll dann 2027 erfolgen – was aber nicht heißt, dass es die Serienversion auch 2027 schon zu kaufen gibt. Dazu schweigen die Wolfsburger noch. Der ID2.all wurde schon im März 2023 vorgestellt, das Serienmodell wird aber erst 2026 kommen. Klar ist nur, dass man beim ID.1 mit einem Basispreis von rund 20.000 Euro (nicht „unter“ 20.000 Euro, sondern „rund“ 20.000 Euro) neue Kundengruppen erreichen will.

„Ein erschwinglicher, hochwertiger, profitabler E-Volkswagen aus Europa für Europa: Das ist die Champions League des Automobilbaus!“, sagt VW-Markenchef Thomas Schäfer laut der Mitteilung. „Mit dem Verhandlungsergebnis im Dezember haben wir den größten Zukunftsplan in der Geschichte von Volkswagen auf den Weg gebracht. Wir folgen einem ambitionierten Kurs, um unsere gemeinsam vereinbarten Ziele verbindlich zu erreichen. Ein entscheidender Schritt dabei: E-Mobilität für alle attraktiv machen – das ist unser Markenversprechen.“ Wo genau in Europa der ID.1 gebaut werden soll, gab Schäfer aber nicht an.

