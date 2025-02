ZF beteiligt sich an E-Trailer-Entwicklung für Nordamerika

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die AxTrax 2 in das eTrailer-System von Range integriert, wie ZF mitteilt. Ziel sei es, „die breite Skalierbarkeit von Hybrid- und Null-Emissions-Lkw voranzutreiben“. Und mit dem eTrailer sollen eben „kritische Flottenanforderungen wie höhere Effizienz, Emissionsreduzierung und Reichweitenverlängerung“ möglich werden.

Der Ansatz, auch die Lkw-Trailer mit einem eigenen, unterstützenden Elektroantrieb zu versehen, ist nicht neu – auch nicht für ZF. Der Zulieferer vom Bodensee hatte im September 2023 auf der Nutzfahrzeug-Messe NUFAM einen eigenen „Electrified Trailer“ vorgestellt, auch hier kam die AxTrax 2 zum Einsatz. Der „Electrified Trailer“ war damals nicht nur für elektrische Zugmaschinen gedacht, sondern sollte auch bei Diesel- oder Gas-Lkw mit seinem unterstützenden Antrieb den Verbrauch und CO2-Ausstoß spürbar senken. Auch das Aachener Unternehmen Trailer Dynamics arbeitet an einem eTrailer und hat in verschiedenen Tests bereits vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Der Elektroantrieb ist aber nur ein Bestandteil eines eTrailers, es muss auch noch eine Batterie und vor allem die wichtige Sensorik und Steuerung integriert werden. Die eTrailer reagieren in der Regel passiv auf die Aktionen der Zugmaschine und steuern ihren Antrieb anhand der eigenen Messdaten – eine direkte Steuerung aus dem Fahrerhaus gibt es meist nicht. Im Falle der neuen Kooperation für Nordamerika bringt ZF die E-Achse ein, das modulare Batteriepaket und der intelligente Zugsattelzapfen sowie die Steuerungsalgorithmen stammen von Partner Range. „Das eTrailer-System von Range ermöglicht in ersten Tests Einsparungen von bis zu 20.000 US-Dollar pro Anhänger und Jahr sowie eine Reduzierung der Emissionen um bis zu 70 Prozent – und das alles bei Nutzung der vorhandenen Ausrüstung und Infrastruktur“, teilt ZF mit.

Erste Auslieferungen noch 2025 geplant

AxTrax 2 ist ein achsbasiertes, voll integriertes System mit einem kompakten Design, das den verfügbaren Platz für Batterien maximieren und „die Designflexibilität der Hersteller für zukünftige Fahrzeugkonzepte“ erhöhen soll, wie ZF mitteilt. Die Achse ist zudem so konzipiert, dass sie mit wichtigen Fahrzeugfunktionen wie Brems-, ADAS- und automatisierten Fahrsystemen synchronisiert werden kann.

Range will die erste eTrailer mit ZF-Achse noch in diesem Jahr an Kunden ausliefern. Vorserienfahrzeuge sind bereits im Rahmen von Pilotprojekten bei Kunden in ganz Nordamerika im Einsatz. Ob auch hier schon die AxTrax 2 verbaut ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Wir glauben, dass elektrifizierte Anhänger eine praktikable Lösung sind, um die Emissionen bei der Auslieferung von Lebensmitteln oder beim Transport von Gütern zu senken, den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren im Antriebsstrang zu verbessern, die Reichweite von BEV- und Elektro-Lkw zu erhöhen, die Abgas-, Lärm- und Bremspartikelverschmutzung zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten weiter zu verbessern“, sagt John Hawkins, Senior Vice President, Commercial Vehicle Solutions, ZF. „Mit der Marktposition von Range war das Unternehmen ein logischer Trailer-Partner für die AxTrax 2 E-Achse in Nordamerika.“

„Die Zeit drängt, um den Eigentümern und Betreibern kommerzieller Flotten Lösungen an die Hand zu geben, die einen reibungslosen und konsistenten Betrieb gewährleisten, während sich ihre Flotten weiterentwickeln, um die Emissionsreduktionsziele zu erreichen“, ergänzt Ali Javidan, CEO und Gründer von Range. „Die Partnerschaft mit einem Marktführer wie ZF, um den Markt für elektrische Anhänger in der kommerziellen Lkw-Branche zu erobern, ist eine Herausforderung. Mit ZF wollen wir unsere Plattform mit bewährten und getesteten Komponenten schnell weiterentwickeln und beweisen, dass elektrisch betriebene Anhänger eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Umweltbelastung durch den gewerblichen Lkw-Verkehr spielen können.“

