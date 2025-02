Stellantis will UK-Werk Luton zur Jahresmitte schließen

Das Werk, das nordwestlich der britischen Hauptstadt liegt (direkt neben dem „London Luton Airport“, obwohl London eine Autostunde entfernt ist), sollte gemäß der Ankündigung von Februar 2022 die zweite britische Stellantis-Fabrik werden, die auch Elektrofahrzeuge herstellt. Allerdings hatte der Konzern bereits im Herbst damit gedroht, Luton komplett zu schließen – aufgrund des britischen ZEV-Mandats, das fixe Elektroquoten für die Hersteller vorschreibt. Für 2024 waren es 22 Prozent des britischen Pkw-Absatzes und zehn Prozent der Transporter, sonst werden Strafen fällig – für 2025 steigen die Prozentsätze weiter an.

Die Ankündigung von Stellantis, in Luton 1.100 Arbeitsplätze abzubauen, galt als einer der Gründe, weshalb die britische Regierung bereit war, für Hersteller mit lokaler Produktion das ZEV-Mandat zu lockern – die entsprechenden Gespräche laufen wie berichtet noch bis zum 18. Februar. Doch Stellantis hat das offizielle Ergebnis gar nicht mehr abgewartet, sondern gegenüber „Autocar“ und der BBC das Produktionsende in Luton angekündigt.

„Die Produktion in Luton wird im zweiten Quartal 2025 eingestellt, gefolgt von einer Phase der Umgestaltung und Übertragung von Maschinen und Prozesswissen nach Ellesmere Port“, so das Unternehmen gegenüber „Autocar“. „Die Produktion der mittelgroßen vollelektrischen LCV-Reihe (eK0) der Gruppe in Ellesmere Port wird im vierten Quartal 2026 beginnen.“ Die BBC berichtet konkret von einer Schließung im April, Stellantis lässt sich aber nur allgemein mit dem zweiten Quartal zitieren.

Genau jene Verlagerung nach Ellesmere Port nahe Liverpool war bereits bei der Drohung im Herbst in Aussicht gestellt worden. Es sollen „einige Hundert“ Arbeitsplätze von Luton nach Ellesmere Port für die E-Transporter-Produktion verlagert werden, aber eben nicht alle der 1.100 Stellen. Für die betroffenen Angestellten, die nicht umziehen wollen oder können, sollen Umschulungen oder andere Stellen angeboten werden.

In Luton hat Stellantis Transporter der Baureihen Opel/Vauxhall Vivaro, Peugeot Expert, Fiat Scudo und Citroën Dispatch (in anderen Märkten Jumpy) mit Verbrennugnsmotor gefertigt. Eigentlich sollten die bisher aus dem französischen Werk Hordain importierten Elektro-Versionen ebenfalls in Luton gebaut werden. Da es im UK derzeit zwar die festen ZEV-Ziele, aber keine entsprechenden Fördermaßnahmen gibt, ist bei Stellantis die Skepsis gewachsen, ob die Stückzahlen noch ausreichen werden, damit sich die eigene Transporter-Produktion in Luton rechnet.

