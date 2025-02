DKV Mobility bindet Ladestationen von Migrol an sein Roaming-Netz an

An rund 120 Migros-Standorten in der ganzen Schweiz stehen 453 Ladepunkte zur Verfügung. Hinzu kommen aktuell 38 Migrol-Tankstellen mit 126 Ladepunkten, die sich ab sofort mit der „DKV Card +Charge“-Karte und der DKV-Mobility-App nutzen lassen. Informationen zu Ladepreisen werden in der kurzen Mitteilung allerdings nicht genannt.

„Wir freuen uns, dass wir im Markt mit unseren M-Charge-Ladestationen überzeugen können und DKV Mobility unsere Ladestationen in ihr Angebot integriert hat“, so Valentin Peter, Bereichsleiter E-Mobility Services bei Migrol. „Die Ladepunkte befinden sich an attraktiven Standorten und bieten unseren Kunden Flexibilität und Komfort, da sie ihr Fahrzeug während des Einkaufs aufladen können“, äußert sich Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility.

Möglich wurde die Integration der Migrol-Ladeinfrastruktur in das Akzeptanznetz von DKV Mobility dank der Software von GreenFlux. Das von DKV 2021 übernommene Technologieunternehmen mit Sitz in Amsterdam zeichnet sich ohnehin für das Angebot von DKV Mobility für das Laden von Elektrofahrzeugen verantwortlich. Kunden erhalten mit dem Lade-Dienst derzeit Zugang zu rund 893.000 Ladepunkten in ganz Europa. Dank der Kooperation mit Migrol kommen nun mehr als 570 Ladepunkte hinzu.

Quelle: Info per E-Mail