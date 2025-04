Mazda legt in China elektrisches Crossover-SUV EZ-60 nach

Der seit heute in Shanghai zu sehende Mazda EZ-60 ist das zweite Elektromodell, das vom Joint Venture Changan Mazda verantwortet wird. Das erste – die Limousine EZ-6 – kam in China vergangenes Jahr heraus und wird in Europa unter dem Namen Mazda6e vermarktet. Das nun folgende Fahrzeug ist ein knapp zwei Tonnen schwerer Hecktriebler mit den Maßen 4,85 x 1,94 x 1,62 Meter und einem Radstand von 2,9 Metern. Das in der Mittelklasse antretende Crossover-SUV soll als BEV-Modell auf rund 600 Kilometer nach chinesischem Testzyklus kommen. Dabei handelt es sich laut Changan Mazda aber noch um einen vorläufigen Wert.

Auch wenn die weiteren technischen Daten zum EZ-60 noch nicht publik sind, lässt sich vieles vom Schwestermodell Changan Deepal S07 ableiten, das jüngst in Mainz seine Europapremiere gefeiert hat. Beide Stromer basieren auf Changans EPA1-Plattform und kommen auf besagten Radstand von 2,9 Meter. Der an der Hinterachse sitzende Elektromotor leistet 160 oder 190 kW. Die Batterie kommt auf 80 kWh. Für den chinesischen Markt soll sich zum BEV zudem eine Variante mit Range-Extender gesellen.

Die Silhouette des EZ-60 zeichnet ein relativ flach gehaltenes und lang gestrecktes SUV, die LED-Tagfahrlichter sind extrem schmal, die Türgriffe versenkbar und anstelle der Seitenspiegel sitzen Kameras. An der Front wartet das Modell mit einer Lichtsignatur auf. Innen gibt es u.a. einen 26,45 Zoll großen Bildschirm in der Cockpit-Mitte und ein virtuelles Head-up-Display. Zu den intelligenten Funktionen gehören (wie im Deepal S07) Sprach- und Gestensteuerung und fernsteuerbares Einparken.

Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda Bild: Mazda

Masahiro Moro, Präsident und CEO der Mazda Motor Corporation, kommentiert: „Neben dem Mazda EZ-6, der im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde und auf positive Resonanz stieß, werden wir uns mit diesem neuen Modell auf dem hart umkämpften chinesischen Markt der Herausforderung stellen, neue Wege für Mazdas Geschäft in China zu beschreiten.“

In Europa soll das Modell als Mazda CX6-e auf den Markt kommen. Präziser werden die Verantwortlichen an dieser Stelle noch nicht. Der Zeitplan ist noch offen. Aber beim EZ-6 verging rund ein Jahr zwischen den Marktstarts in China und Europa.

