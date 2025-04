Nagel-Group schafft weitere 20 Elektro-Lkw an

Konkret hat die Nagel-Group sechs Volvo FH Aero Electric und 14 Mercedes-Benz eActros 600 bestellt. Die Fahrzeuge bieten eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometer. Der Ausbau der Elektroflotte erfolgt dabei verteilt über das gesamte Jahr: Die ersten E-Sattelzugmaschinen wurden bereits im März in Betrieb genommen, weitere Lieferungen sollen im zweiten Quartal sowie zum Jahresende folgen. Ziel der Nagel-Group ist es, den Anteil emissionsarmer Fahrzeuge weiter zu steigern, um die ehrgeizigen Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen.

„Unsere ersten E-Sattelzugmaschinen haben wir bereits seit 2022 im Einsatz. Mit den neuen Fahrzeugen möchten wir weitere E-Lkw als Ersatz für herkömmliche Diesel-Fahrzeuge in unser Transportnetzwerk integrieren“, erklärt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group.

Die sechs neuen E-Sattelzugmaschinen von Volvo sollen an den Standorten Bochum, Borgholzhausen und Hamburg eingesetzt werden. Das neue Design des Volvo FH Aero Electric sorgt für eine höhere Energieeffizienz und einen optimierten Stromverbrauch. Mit einer Reichweite von circa 300 Kilometern pro Batterieladung und einer erwarteten Laufleistung von rund 150.000 Kilometern pro Jahr sollen die Fahrzeuge vor allem im Regionalverkehr eingesetzt werden.

Die 14 E-Sattelzugmaschinen des Mercedes-Benz eActros 600 sollen an den Standorten Borgholzhausen, Hamburg, Bochum, Gotha und Groß-Gerau zum Einsatz kommen. Das vergangenes Jahr eingeführte Modell verfügt über eine Reichweite von 500 Kilometern pro Batterieladung.

Neben der Umweltfreundlichkeit erhofft sich die Nagel-Group von den neuen E-Lkw auch ein verbessertes Fahrerlebnis: Weniger Lärm, keine Vibrationen und eine angenehme Fahrweise sollen den Arbeitsalltag für die Trucker deutlich komfortabler machen. „Bereits nach den ersten gefahrenen Kilometern hat sich die Einstellung vieler Fahrer zur Elektromobilität von Grund auf geändert. Das Fahren mit einem Elektro-Lkw ist eine ganz neue Erfahrung – leise, kraftvoll und entspannter“, berichtet Stefan Mörchel, Fahrer- und Fuhrparkbetreuer der Nagel-Group am Standort Bochum.

Für seine neuen E-Lkw investiert das Unternehmen auch in den Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur. In den vergangenen Monaten entstanden an vier Standorten Schnellladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten, an denen die neuen E-Lkw mit bis zu 400 kW zügig aufgeladen werden können. Unterstützt wird die Stromversorgung durch Photovoltaikanlagen auf den Hallendächern der Standorte und ein intelligentes Lade- und Lastmanagement. So unterhält die Nagel-Group laut eigenen Angaben am Standort Bochum die größte Dach-Photovoltaikanlage des Ruhrgebiets und will dort 2025 auch einen leistungsstarken Batteriespeicher in Betrieb nehmen. Der selbst erzeugte Strom versorgt dann nicht nur verschiedene E-Fahrzeuge (das Unternehmen setzt auch auf elektrische Dienstwagen), sondern auch die Kühlanlagen.

Den ersten Testlauf mit einem elektrischen Lkw führte die Nagel-Group 2019 mit einer E-Sattelzugmaschine von Designwerk durch. 2022 wurde der erste E-Lkw eingeflottet, und zwar ein elektrischer 18-Tonner von Scania mit Kühlkoffer und Kühlmaschine für den Nahverkehr am Standort Bochum. Anfang 2023 folgten zwei E-Sattelzugmaschinen von Volvo für einen Rundverkehr-Einsatz für den Kunden Ritter Sport.

nagel-group.com