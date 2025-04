Jeff Bezos ist Investor: Slate plant E-Pickup für nur 25.000 Dollar

Der erste Pickup des Startups, der wie die Jungfirma selbst einfach „Slate“ genannt wird, soll Ende 2026 auf den Markt kommen. Und das für einen erstaunlich niedrigen Preis: Er soll nur rund 25.000 Dollar kosten. Nach staatlicher Förderung könnte der Preis in den USA sogar auf unter 20.000 Dollar fallen. Allerdings könnte die Trump-Regierung die Förderung womöglich einkassieren, bevor der Slate auf den Markt kommt. Mit seiner Niedrigpreis-Strategie schlägt Slate Auto einen völlig anderen Weg ein als viele etablierte Elektro-Startups, die zunächst auf das Premiumsegment gesetzt und erst später günstigere Fahrzeuge auf den Markt gebracht haben, wie zum Beispiel Tesla. Das Konzept von Slate ist klar: Konzentration auf das Wesentliche. Im Innenraum findet sich keine Spur von Luxus. Statt eines großen Touchscreens gibt es ein kleines Display hinter dem Lenkrad, drei analoge Drehregler für die Klimaanlage und einen festen Platz fürs eigene Smartphone. Navigation, Musik und Infotainment laufen komplett über das Smartphone des oder der Fahrerenden. Richtig gespart wird an bei den Fensterhebern: Dort gibt es die klassische Handkurbel anstelle elektrischer Antriebe. Reduktion als Programm – und als Mittel, den Preis niedrig zu halten. Doch der Slate Pickup soll mehr können als nur günstig sein. Ein entscheidendes Verkaufsargument ist seine Vielseitigkeit. Das Fahrzeug ist modular aufgebaut: Mit zahlreichen Zubehörteilen lässt sich der schlichte Pickup zum Beispiel zu einem vollwertigen fünfsitzigen SUV umbauen. Für die Fertigung bedeutet das: In der neuen Fabrik in Indianapolis werden nur die Grundfahrzeuge produziert – kosteneffizient in einer einzigen grauen Farbe, die direkt in die Karosserie eingearbeitet ist. Individualisiert wird später, entweder beim Händler oder in Eigenregie. Ein Hauch von Ikea schwingt mit. Technisch bietet der Slate solide Grundlagen: