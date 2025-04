Trump ordnet Ausnahmen von Autozöllen an

Die überarbeitete Maßnahme, die mit der Verkündung am Abend des 29. Aprils in Kraft tritt, bietet eine finanzielle Erleichterung des zuvor auf importierte Autos und Teile erhobenen Zolls von 25 Prozent. Im Rahmen der geänderten Politik können Automobilhersteller, die Fahrzeuge in den USA montieren – einschließlich Elektrofahrzeuge – im ersten Jahr bis zu 3,75 Prozent des empfohlenen Verkaufspreises des Herstellers (MSRP) absetzen, im zweiten Jahr nur noch 2,5 Prozent.

Die Erleichterung hängt jedoch vom Anteil der inländischen Komponenten in den Fahrzeugen ab. So wäre ein Fahrzeug, das zu 85 Prozent aus den USA oder dem USMCA-Abkommen (United States-Mexico-Canada Agreement) stammt, von den Zöllen befreit, während auf ein Fahrzeug mit 50 Prozent inländischem Anteil weiterhin Zölle auf einen Teil seines Wertes erhoben würden. Die Regierung hat auch vor strengen Strafen für Importeure gewarnt, die Zollsenkungen über die genehmigten Beträge hinaus geltend machen.

Wichtig: Die zuvor angekündigten zusätzlichen Zölle auf Autoteile werden dennoch am 3. Mai in Kraft treten. Außerdem gelten die Ausnahmen nur für „Autos, die in den Vereinigten Staaten endmontiert werden“, heißt es in der Verfügung. Die Hersteller von Autoteilen sind davon nicht betroffen. Außerdem haben Trumps Zölle auf China – zusätzlich zu den Zöllen auf Autos und Autoteile – weiterhin Bestand. Ziel ist es jedoch, den Autoherstellern Zeit zu geben, neue inländische Hersteller zu finden.

Die neuen Ausnahmeregelungen gelten rückwirkend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Zölle Anfang April in Kraft traten. Es ist jedoch nicht klar, wie die Autohersteller ihre Rückerstattungen erhalten werden oder woher die Mittel kommen werden.

Auch wenn die Befreiungen nicht ausschließlich für Elektroautos gelten, haben sie doch klare Auswirkungen auf die Elektromobilität. US-Elektroautohersteller wie Tesla und Rivian werden wahrscheinlich direkt davon profitieren, während globale Autohersteller mit US-Werken – darunter Hyundai, Volkswagen und BMW – diese Ausnahmeregelungen nutzen könnten, um die Produktion von Elektroautos vor Ort zu steigern. VW und Hyundai bauen in ihren US-Werken bereits E-Modelle mit teilweise lokalisierter Lieferkette, bei BMW steht der Produktionsstart von E-Autos in seinem US-Werk noch aus. Elektroautos, die in hohem Maße auf importierte Akkus oder Komponenten aus China oder der Europäischen Union angewiesen sind, könnten jedoch weiterhin teilweise von Zöllen betroffen sein.

Zudem argumentieren Kritiker, dass der Schritt zu einer Fragmentierung der globalen Lieferketten für Elektrofahrzeuge und zu Unsicherheiten für ausländische Automobilhersteller führen könnte. Europäische Unternehmen wie Volvo und Mercedes-Benz, die beide stark von Importen abhängig sind, haben gewarnt, dass die Zölle die Kosten pro Fahrzeug erheblich in die Höhe treiben könnten – und zu Preiserhöhungen führen könnten, die wahrscheinlich an die US-Verbraucher weitergegeben werden.

Die Änderung der Politik ist eine Reaktion auf die Besorgnis von Autobauern und Branchenvertretern über die möglichen negativen Auswirkungen der ursprünglichen Zölle. Unternehmen wie Ford und General Motors haben ihre Unterstützung für die überarbeiteten Maßnahmen zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass die Ausnahmeregelungen ihnen bei der Anpassung ihrer Lieferketten die dringend benötigte Flexibilität verschaffen werden.

„Ford begrüßt und schätzt diese Entscheidungen von Präsident Trump, die dazu beitragen werden, die Auswirkungen der Zölle auf Automobilhersteller, Zulieferer und Verbraucher abzumildern“, sagte Ford-Chef Jim Farley in einer Erklärung, wie das Wall Street Journal berichtet.

Mary Barra, Vorsitzende und Chief Executive Officer von General Motors, sagte: „Wir schätzen die produktiven Gespräche mit dem Präsidenten und seiner Regierung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Trotz der Anpassungen sind die ausländischen Automobilhersteller weiterhin besorgt. Europäische Marken wie Porsche und Volvo haben darauf hingewiesen, dass die Zölle zu erheblichen Preiserhöhungen für die US-Verbraucher führen könnten, wobei die Schätzungen von 4.000 bis 12.000 Dollar pro Fahrzeug reichen. Diese Unternehmen, die stark von Importen abhängig sind, könnten gezwungen sein, die zusätzlichen Kosten an die Käufer weiterzugeben oder ihre Präsenz auf dem US-Markt zu überdenken.

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.