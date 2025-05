Citroën Ami ab 6. Mai für 7.990 Euro bestellbar

Die leicht überarbeitete Version des Ami hatte Citroën im vergangenen Herbst auf dem Pariser Autosalon präsentiert. Zum vierjährigen Bestehen des E-Kleinstwagens hatten die Designer unter anderem die Frontpartie leicht überarbeitet. Das neue Gesicht soll dem Ami einen „ reiferen und sympathischeren Look“ geben, so die Franzosen. Allgemein fällt das neue Design etwas robuster aus. „Er ist so spitzbübisch wie eh und je, hat aber an Selbstvertrauen und Reife gewonnen“, heißt es in der Mitteilung.

An der Antriebstechnik ändert sich nichts: Der 2,41 Meter lange Zweisitzer kommt mit einer Akku-Ladung bis zu 75 Kilometer weit und kann aufgrund seiner Zulassungskategorie nicht schneller als 45 km/h fahren. Die Batterie wird an einer 220-Volt-Steckdose aufgeladen was rund vier Stunden dauert.

Allerdings wächst das Modellangebot auf vier Varianten, bisher waren es deren drei. Neben dem Standard-Zweisitzer gibt es das Cargo-Kit für einen größeren Laderaum und den „Ami for All“, der Menschen mit eingeschränkter Mobilität mehr Unabhängigkeit geben soll. Neu ist der Ami Buggy, der das Sortiment um eine „trendige, freizeitorientierte Version“ ergänzen soll. Auf dem Pariser Autosalon war der Buggy noch als Studie ausgestellt und es gab keine Aussage zur Serienproduktion.

Der Ami Buggy kommt ohne Türen und Dach aus. Die Türen werden durch schwarze Metallbügel mit Scharnieren ersetzt, ähnlich wie einst beim Renault Twizy. Optional gibt es aber Türabdeckungen, die mit einem Reißverschluss angebracht werden können, um auch den Buggy allwettertauglich zu machen. Und das feste Dach wird durch ein Schiebedach ersetzt. Ein schwarzer Heckspoiler soll ihm „eine sportliche Note verleihen“.

Der Ami ist ab kommenden Dienstag zu Preisen ab 7.990 Euro in der Basis bestellbar. Das Ami-Farbpaket kostet jedoch schon 8.390 Euro. Der neue Buggy-Ableger kostet mindestens 9.590 Euro, der Ami Buggy Palmeira startet bei 9.990 Euro. Diese Variante ist in einem „spritzigen“ Gelb lackiert und es gibt farbige Ablageboxen im Innenraum, farbige Fußmatten, ein Netz für die Mitteltrennwand und eine Smartphone-Halterung, damit das Smartphone über die „My Connect Box“ auch mit dem Fahrzeug verbunden werden kann.

