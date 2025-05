Allego baut Vorstand weiter um

Der neue Chief Operating Officer Christian Zeh wechselt von Ionity zu Allego, ist also mit dem europäischen HPC-Markt bestens vertraut – denn bevor er 2017 zu Ionity kam, hat der gebürtige Deutsche bereits vier Jahre lang für Tesla am Aufbau des Supercharger-Netzes in Europa gearbeitet. Und auch die für Allego ebenfalls wichtige AC-Welt kennt Zeh: Als Teil der unternehmensinternen Beratung von E.ON hat er an den ersten AC-Ladelösungen des deutschen Energieversorgers mitgearbeitet. Daher trifft die Aussage seines neuen Arbeitgebers, wonach Zeh „über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Energie- und E-Mobilitätssektor“ verfüge, voll zu.

Auch der neue Chief Marketing Officer Jean Gadrat ist mit der eMobility-Welt vertraut, allerdings noch nicht so lange. Seit 2021 war Gadrat als CEO von EV Cars für den Aufbau von mehr als 200 HPC an Carrefour-Standorten verantwortlich. Über strategische Partnerschaften, etwa mit Uber, soll er die Auslastung dieser Ladesäulen „erheblich“ gesteigert haben. Davor hat der gebürtige Franzose bereits lange in der Mobilitäts-Branche gearbeitet, und das nicht nur in Europa. Er war für die Vinci-Gruppe in Paris und Madrid aktiv, später auch in Brasilien. 2018 gründete Gadrat mit Indigo Weel einen Anbieter von E-Bike- und E-Scooter-Lösungen und konnte über 20 Millionen Euro an Investorengeldern einsammeln.

„Christians umfangreiches Wissen und seine Erfahrung im europäischen Ladeinfrastruktur-Sektor werden für Allego von unschätzbarem Wert sein, wenn es seinen aufregenden Wachstumskurs fortsetzt, und sie werden unsere operativen Fähigkeiten stärken“, sagt Steven Salo, CEO von Allego. „In ähnlicher Weise wird Jean mit seiner bedeutenden Marketingexpertise Allego bei der Kontaktaufnahme und Interaktion mit Elektroautofahrern in ganz Europa ergänzen und die Mission von Allego, den Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen, weiter unterstützen.“

Salo ist seinerseits erst seit Ende Februar Chief Executive Officer des Schnellladenetz-Betreibers. Damals ersetzte er mit sofortiger Wirkung den langjährigen CEO Mathieu Bonnet, der den CPO seit 2019 geführt hatte. Nähere Hintergründe zu dem Wechsel wurden nicht genannt. Als bisheriger Finanzchef war Salo aber eine interne Lösung, wenn auch mehr mit Finanz- als mit Energie-Hintergrund.

