ADS-TEC Energy sammelt 50 Millionen Dollar ein

Die 50 Millionen Dollar (rund 44 Millionen Euro) erhält ADS-TEC in Form einer Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028, die in zwei Tranchen von 15 Millionen US-Dollar und 35 Millionen US-Dollar bereitgestellt wird. Nähere Angaben zu den Investoren macht die Firma nicht. Die Sprache ist nur von „institutionellen Geldgebern“. Mit dem frischen Kapital will sich das Unternehmen in einen Komplettanbieter wandeln, der nicht nur ultraschnelles Laden, sondern auch Energiehandel und Werbung als weitere Einnahmequellen offeriert. Davon verspricht sich ADS-TEC „signifikante wiederkehrende Einnahmen ab Ende 2025 bis 2026“. Bekannt ist das Nürtinger Unternehmen bisher vor allem für seine Batterie-gestützten Schnellladesysteme.

Mit dem neuen Kapital strebt die Firma also die Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodell an – auch was die Projektabwicklung an sich angeht. So sollen Kunden künftig die Finanzierung, Installation, Inbetriebnahme und den langfristigen Betrieb von Ladestationen aus einer Hand geboten bekommen. Auf Wunsch kommen Tools zur Energieoptimierung und dem Energiehandel sowie digitale Werbeplattformen hinzu. ADS-TEC bezeichnet diesen Ansatz als „360-Grad-Lösung“ mit besonderem Fokus auf Standorte von Supermärkten, Verbrauchermärkten, Baumärkten und Tankstellen.

„Bislang konzentrierte sich ADS-TEC auf die Bereitstellung einer proprietären ultraschnellen Ladetechnologie für B2B-Kunden wie Öl- und Gasunternehmen, Einzelhandelsketten und Flottenbetreiber“, erläutert Stefan Berndt-von Bülow, CFO von ADS-TEC Energy. „Unser erweitertes Modell bietet die Möglichkeit, eine robuste, mehrjährige, wiederkehrende Umsatzstruktur zu erreichen, die die Sichtbarkeit, Vorhersagbarkeit und finanzielle Stärke insgesamt verbessert. Wir haben bereits mehrere internationale Projekte auf den Weg gebracht.“ Zu diesen Projekten gehöre eine Pipeline von mehr als 300 Standorten in Deutschland, an denen ADS-TEC voraussichtlich die exklusiven Rechte für den Einsatz seiner ChargePost-Plattform erhalten wird.

„Wir glauben, dass diese Finanzierung eine starke Bestätigung für unsere langfristige Vision ist“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Erlöse so einsetzen werden, dass wir bei der Umwandlung unseres Unternehmens in einen vertikal integrierten Komplettanbieter einen bedeutenden Schritt nach vorne machen können. Wir werden nicht nur unsere physische Präsenz erweitern, sondern auch ein nachhaltiges, wiederkehrendes Ertragsmodell mit langfristigem Wert für unsere Kunden und Aktionäre aufbauen.“



