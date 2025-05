Great Wall gewährt wieder 12.000 Euro Rabatt auf den Ora 03

Die „Elektroprämie“ bei Great Wall Motor ist bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt: Eingeführt hatte GWM die „Elektroprämie“ Ende Januar 2024, vorerst befristet bis zum 31. März 2024. Die Aktion wurde im Laufe des Jahres mehrmals verlängert, ist aber zum 31. Dezember ausgelaufen. Mit den 12.000 Euro Nachlass war die Basisversion Ora 03 300 ab 26.990 Euro erhältlich, das Top-Modell GT war ab 37.490 Euro verfügbar.

Ab Januar 2025 galten aber wieder die regulären Listenpreise. Sprich: Die 300er Basisversion steht mit 38.990 Euro im Prospekt, der Ora 03 400 Pro bei 44.490 Euro und das Top-Modell GT startet bei 49.490 Euro.

In der Mitteilung vom 5. Mai kündigt GWM die „Verlängerung“ der Elektroprämie an, obwohl diese vier Monate Pause hatte. Die Konditionen sind aber gleich: Auf alle Varianten gibt es 12.000 Euro Aktionsrabatt bis Ende Juni. In der Fußnote schränkt das Unternehmen aber wieder ein, dass die Prämie „nur bei teilnehmenden GWM ORA Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge“ gilt, also nicht für neu bestellte Fahrzeuge.

