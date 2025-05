DKV bindet EasyGo-Ladepunkte in Irland ein

Das heißt: Die Ladestationen von EasyGo können über die „DKV Card +Charge“ oder über die „DKV Mobility App“ genutzt werden. Das irische Ladenetz von EasyGo bietet laut der DKV-Mitteilung „bequeme und zuverlässige Lademöglichkeiten, wo immer sie von Fahrern benötigt werden“. Die Ladesäulen von EasyGo befinden sich etwa an „nationalen Sehenswürdigkeiten und bekannten Veranstaltungsorten“ (für den Flotteneinsatz vermutlich weniger relevant), aber auch bei lokalen Unternehmen. Und EasyGo habe die Ladeinfrastruktur auch im ländlichen Raum deutlich ausgebaut, was „sorgenfreies Reisen“ auch in entlegene Gebiete ermöglichen soll.

„Die Integration der EasyGo-Ladestationen in unser Netzwerk stärkt unsere Präsenz in Irland erheblich und ermöglicht es uns, unsere Kunden noch besser beim Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität zu unterstützen“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden nun ein nahezu flächendeckendes Ladeerlebnis in Irland bieten können.“

Konkret läuft die Einbindung der EasyGo-Ladepunkte über die Software von GreenFlux, einer Tochtergesellschaft von DKV Mobility. Der in Amsterdam ansässige Ladesoftwareanbieter hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit EasyGo unterzeichnet. Damit wächst das EV-Ladenetzwerk von DKV Mobility europaweit auf rund 938.000 Ladepunkte – und könnte noch in diesem Jahr die Millionen-Marke knacken.

