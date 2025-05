Forsee Power und Connected Energy partnern bei Second-Life-Speichern

Connected Energy und Forsee Power haben ihre 2021 begonnene Partnerschaft erweitert, um ein Energiespeichersystem im Netzmaßstab zu entwickeln. Dieses soll Akkus aus Elektrobussen, die ihre Verwendungsdauer in den Fahrzeugen überschritten haben, ein zweites Leben ermöglichen. Die Nachnutzung einer EV-Batterie kann laut den Verantwortlichen bis zu zehn Jahre andauern. Wie bereits erwähnt, wird dabei die Second-Life-Technologie von Connected Energy mit den ZEN 35- und ZEN 42-Batteriepacks von Forsee Power kombiniert, die in rund 1.500 Elektrobussen in Europa eingesetzt werden.

Christophe Gurtner, Chairman & CEO von Forsee Power, erklärt: „Die Vision unseres Unternehmens ist es, ein nachhaltiges Batterie-Ökosystem zu entwickeln, um den Wert unserer Batterien während ihrer gesamten Lebensdauer zu maximieren. (…) Forsee Power, der führende Anbieter von Batteriesystemen für Busse außerhalb Chinas, hat mehr als 4.200 Busse ausgestattet. Wir haben also Zugang zu einer beträchtlichen Anzahl von Batterien, wenn sie ihr erstes Leben vollendet haben. Das Potenzial ist folglich riesig.“

Das erste 2,5-MWh-System soll im vierten Quartal 2025 in Großbritannien in Betrieb genommen werden. Die Partner gehen davon aus, dass weitere Projekte im Vereinigten Königreich und in Frankreich folgen werden, die in der Regel mehr als 25 MWh haben werden.

Connected Energy wurde 2010 gegründet und hat in ganz Europa Second-Life-Batteriespeichersysteme installiert. Mathew Lumsden, CEO von Connected Energy, erklärt, dass sich der Wert von Batterien am besten durch Partnerschaften über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg realisieren lässt: „Diese Vereinbarung mit Forsee Power ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer neuen Second-Life-Wirtschaft für EV-Batterien. Die Verfügbarkeit von Second-Life-Batterien nimmt rapide zu“, so Lumsden.

Die Vereinbarung umfasst auch die Entwicklung eines Betriebsmodells, das die künftige kommerzielle Nutzung in großem Maßstab erleichtern soll. Die beiden Unternehmen planen, die stationären Second-Life-Speicherlösungen in ganz Europa einzusetzen.

Im vergangenen Jahr gaben bereits die britischen Spezialisten Altilium und Connected Energy bekannt, dass sie nachhaltige Geschäftsmodelle für die Wiederverwendung und das Recycling von Elektroauto-Batterien entwickeln werden. Im selben Jahr installierte Connected Energy seine Second-Life-Batteriespeichersysteme an zwei Volvo Truck & Bus-Händlerstandorten in Großbritannien.

2024 lieferte Forsee Power Batteriesysteme für Bozankaya in der Türkei für Oberleitungsbusse, eröffnete seinen nordamerikanischen Hauptsitz und weihte eine Batteriefabrik in Ohio, USA, ein und wurde von Wrightbus mit der Lieferung von Batterien für die Umrüstung von 1.000 Dieselbussen auf Elektroantrieb in den nächsten drei Jahren beauftragt.

connected-energy.co.uk, forseepower.com