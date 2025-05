Smatrics EnBW nimmt Ladepark in Norditalien in Betrieb

Der Standort Palmanova liegt laut Smatrics EnBW an der stark frequentierten Verkehrsdrehscheibe mit den beiden Autobahnen A4 (Turin–Triest) und A23 (Palmanova–Tarvis). Dort hat das Schnelllade-Joint-Venture aktuell zwölf HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt Leistung in Betrieb. Gastronomie und Einzelhandel befinden sich „in direkter Umgebung“ und es gibt eine Preisanzeige sowie einen zehn Meter hohen Werbepylon, um auf den Ladepark hinzuweisen, so das Unternehmen. Damit will Smatrics EnBW Reisenden auf Verbindungen zwischen Österreich, Italien und Slowenien eine leistungsstarke Infrastruktur bieten.

Mit den zwölf neuen Ladepunkten in Palmanova gibt es derzeit 32 Schnellladepunkte von Smatrics EnBW in Norditalien – der erste Ladepark mit 20 Ladepunkten befindet sich an der Brenner-Autobahn. Die Erweiterung des neuen Standorts Palmanova um zusätzliche Ladepunkte ist laut der Mitteilung bereits geplant – wie viele Hypercharger HYC400 ergänzt werden sollen, wird aber nicht angegeben. Dafür heißt es weiter, dass zwei weitere Standorte mit jeweils 16 HPC-Ladepunkten (also acht Säulen je Standort) „zwischen Venedig und Triest sowie zwischen Bergamo und Mailand“ in Planung sind. Damit würde das italienische Ladenetz des Betreibers auf 64 Ladepunkte wachsen.

Und auch im österreichischen Heimatmarkt von Smatrics EnBW geht der Ausbau weiter. Das Joint Venture hat im ersten Quartal 2025 das eigene HPC-Netz in Österreich um 46 Ladepunkte erweitert. Geografische Schwerpunkte waren dabei Wien mit 18 und die Steiermark mit zwölf neuen Ladepunkten. Ende 2023 hatte Smatrics EnBW in Wien nur zwei Schnellladepunkte in Betrieb – mit dem aktuellen Ausbau sind es jetzt 64. Die meisten Ladepunkte betreibt Smatrics EnBW in Niederösterreich (102) und Oberösterreich (80).

Ein weiterer Trend: Das Schnellladen im Einzelhandel wird immer gefragter, da sich dort die Ladevorgänge abseits der Langstrecke mit alltäglichen Aufgaben wie dem Einkauf kombinieren lassen. Smatrics EnBW hat allein im ersten Quartal 32 der 46 HPC-Ladepunkte bei Handelspartnern an sechs Standorten errichtet.

„Wir bauen Ladeinfrastruktur nicht nur für heute, sondern für das, was morgen auf unseren Straßen unterwegs ist. Und dabei gilt beim Laden: So schnell wie ein Kaffee – so weit wie ein Wochenendtrip“, sagt Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.

