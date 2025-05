Neues Fürther Joint Venture beschichtet Batterie-Separatorfolien

Die Firma Leonhard Kurz ist ein Spezialist für Dünnschichttechnologien und will zusammen mit dem chinesischen Technologieunternehmen Horizon nun auch den Markt für Batterie-Separatorfolien in den Blick nehmen. Dazu haben die Partner ein Joint Venture gegründet, das „die Expertise beider Unternehmen vereint, um leistungsstarke Beschichtungslösungen für Separatorfolien in Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln und zu produzieren“, wie Leonhard Kurz in einer begleitenden Mitteilung schreibt. Ziel der Partnerschaft sei es, die Sicherheit, Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien signifikant zu verbessern – insbesondere zur Anwendung in der Elektromobilität. Die genaue Besitzverhältnisse am Joint Venture schlüsselt Leonhard Kurz in seiner Mitteilung nicht auf. Es ist aber die Rede davon, dass es mehrheitlich zu Horizon gehört.

Separatorfolien haben in Batterien die Aufgabe, die Anode und die Kathode zuverlässig voneinander zu trennen und zugleich die Durchlässigkeit von Ionen zu ermöglichen. Das neue Joint Venture will „hochfunktionale keramische Beschichtungen“ für diese Separatorfolien beitragen, die vor allem die thermische Stabilität und mechanische Festigkeit der Batterie gewährleisten sollen.

Der deutsche Partner spricht von einer Kooperation auf Augenhöhe in Form von chinesischem Know-how und europäischem Marktzugang. Leonhard Kurz erwähnt in diesem Zusammenhang, dass die Verlagerung wesentlicher Produktionsschritte in die EU durch die Forderung der Europäischen Union nach regionalen Lieferketten „zunehmend an Bedeutung gewinnt“. Genau hier verortet sich Horizon-Kurz New Material Technology mit seiner zentralen Lage in Europa. Die Beschichtung selbst soll „in hochmodernen Verfahren“ mit besonders sparsamen Materialeinsatz erfolgen und sich für alle gängigen Zellformate eigenen.

„Mit dem neuen Unternehmen und Horizon als mehrheitlichem Partner erschließen wir ein hochdynamisches Marktsegment mit großem Zukunftspotenzial“, äußert Rainer Süßmann, Executive Senior Vice President der Business Area Plastic Decoration bei Kurz und Geschäftsführer bei Horizon-Kurz New Material. „Unsere Expertise in der Entwicklung und industriellen Umsetzung funktionaler Beschichtungen ergänzt sich optimal mit dem Marktverständnis und der Technologiekompetenz von Horizon. Gemeinsam schaffen wir die Basis für effizientere und sicherere Batterien.“

„Mit Kurz haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der seit Jahrzehnten innovative Lösungen im Bereich funktionaler Oberflächengestaltung liefert“, sagt Xinkun Shi, CEO bei Horizon und Geschäftsführer bei Horizon-Kurz New Material, betont. „Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Beschichtung von Separatoren und treiben so die Weiterentwicklung leistungsfähiger Batteriezellen entscheidend voran.“

Horizon heißt offiziell Jiangsu Horizon New Energy Technology Co. Ltd. und ist schon länger im Markt für Separatorfolien aktiv. Das Unternehmen ist in Jiangsu ansässig und unterhält drei Produktionsstandorte in Changzhou, Taiyuan und Chongqing mit insgesamt 1.500 Beschäftigten.



pressebox.de