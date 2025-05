In den USA vertreibt Volkswagen nur den ID. Buzz mit dem langen Radstand. In den Varianten mit sechs oder sieben Sitzen sind in der dritten Reihe zwei Sitzplätze verbaut – beim Sechssitzer kommen in der zweiten Reihe zwei Einzelsitze dazu, beim Siebensitzer eine Sitzbank mit drei Plätzen. So weit, so gewöhnlich.

Wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bemängelt, sind die beiden Sitze in der dritten Reihe aber etwas zu breit. „Die Rückbank in der dritten Reihe ist zwar breit genug für drei Fahrgäste, ist jedoch für zwei Fahrgäste ausgelegt und mit zwei Sicherheitsgurten ausgestattet“, heißt es in der Rückruf-Ankündigung der NHTSA. Das Ergebnis: Die Fahrzeuge erfüllen nicht die Anforderungen der Federal Motor Vehicle Safety Standard Nummer 208, „Occupant Crash Protection“.

Die Lösung des „Problems“: Die Händler werden kostenlos eine Verkleidung einbauen, um die Breite der Rücksitze in der dritten Reihe anzupassen – damit künftig nur noch zwei Menschen dort sitzen können. Die Benachrichtigungsschreiben an die Fahrzeughalter werden voraussichtlich am 20. Juni 2025 verschickt.

Übrigens: Dass der ID. Buzz die erwähnten US-Vorgaben womöglich nicht erfüllt, ist nicht durch einen Unfall mit Personenschaden bekannt geworden, sondern wurde Mitte Februar vom Zulieferer selbst entdeckt und an VW gemeldet – dabei handelt es sich um die Faurecia Autositze GmbH mit Sitz in Hannover, also unweit des Werks, in dem der ID. Buzz gebaut wird. Von da an haben VW Nutzfahrzeuge und Faurecia die Lage analysiert und diskutiert, bis dann im März ein externes Test-Institut beauftragt wurde. Als das Testergebnis am 1. April bestätigte, dass die Rückbank des ID. Buzz aufgrund der Breite drei Sicherheitsgute benötige, wurden die weiteren Maßnahmen eingeleitet.

Europäische Modelle sind von dieser speziellen Vorgabe der US-Zulassung nicht betroffen. Hierzulande bietet VW den ID. Buzz neben der Langversion auch mit kurzem Radstand an. Ein solches Exemplar mit dem GTX-Allradantrieb konnten wir kürzlich testen – hier können Sie unsere Eindrücke nachlesen.