Polen lockt Ascend Elements mit Millionen-Zuschuss

Ein Standort in Polen für den Bau des Werks wurde nach Angaben des US-Unternehmens bereits gefunden. Eine endgültige Investitionsentscheidung ist aber noch nicht gefallen. Ascend Elements ist bekanntlich auf die Herstellung von Batteriematerialien aus schwarzer Masse spezialisiert und bereits seit rund einem Jahr über ein Joint Venture mit dem polnischen Unternehmen Elemental Strategic Metals in Polen aktiv. Zusammen betreibt das Duo eine Recyclingfabrik in Zawiercie. Die nun geplante Kathodenmaterialanlage (pCAM-Anlage) in Polen will Ascend Elements dagegen in Eigenregie hochziehen und betreiben.

Dem Unternehmen schwebt vor, in Polen seine sogenannte Hydro-to-Cathode-Technologie anzuwenden. Dabei handelt es sich um ein Direktsynthese-Verfahren, um neues pCAM-Material aus gebrauchten Lithium-Ionen-Zellen zu gewinnen. Ascend Elements präzisiert, auf diese Weise die Versorgungslücke mit NMC-Kathodenmaterial schließen zu wollen.

Den nun von Warschau angebotenen Mittelzuschuss in Höhe von 1,22 Milliarden Polnischen Zloty (umgerechnet rund 290 Millionen Euro) bezeichnet Ascend Elements als „eine der größten Zuschüsse, die die Republik Polen jemals gewährt hat“. Linh Austin, Präsident und CEO von Ascend Elements, kommentiert: „Dieses Unterstützungsangebot der polnischen Regierung ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von Ascend Elements. Wir haben uns dem Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette für Batteriematerialien auf beiden Seiten des Atlantiks verschrieben und schätzen das Angebot des Ministeriums für eine bedeutende finanzielle Unterstützung sehr.“

Dr. Pawel Pudlowski, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Polnischen Investitions- und Handelsagentur (PAIH), betont seinerseits, dass Projekte im Batteriesektor ein wichtiger Bestandteil des Investitionsportfolios der PAIH sei. Und: „Das Projekt von Ascend Elements ist eine der größten US-Investitionen der letzten Jahre, die Polens Rolle in der Batterielieferkette stärkt und die regionale Entwicklung, einschließlich der Technologieentwicklung und der Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen, unterstützt.“

In den Vereinigten Staaten besitzt und betreibt Ascend Elements bereits eine große Batterierecyclinganlage in Covington im US-Bundesstaat Georgia. In Hopkinsville im Bundesstaat Kentucky baut das Unternehmen zudem eine Hydro-to-Cathode-Fertigungsanlage, also eine analoge Anlage zu dem geplanten Projekt in Polen. Diese soll Ende 2026 in Betrieb gehen.

Parallel will Ascend Elements in den USA und Europa auch sein Geschäft mit recyceltem Lithiumcarbonat skalieren.



ascendelements.com