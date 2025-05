April-Statistik: China nähert sich Elektro-Anteil von 50%

Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV, also Elektroautos und Plug-in-Hybride) in China im vergangenen Monat bei rund 1.226.000 Einheiten. Das sind 11.000 bzw. ein knappes Prozent weniger als im März, aber 376.000 bzw. 44 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf war das März-Ergebnis das stärkste, wobei der April fast in derselben Liga spielt. Der Jahresanfang – also Januar und Februar – fällt in China dagegen traditionell stets etwas ab, vor allem des chinesischen Neujahrsfests wegen. So war es auch 2025 zu beobachten.

Wirklich bemerkenswert ist der April aber, weil der NEV-Anteil in China so hoch ausfällt wie noch nie. Die 47,3 Prozent liegen deutlich über dem 2024er Durchschnitt von 40,9 Prozent und auch ein gutes Stück über dem März-Ergebnis von 42,4 Prozent. Nur im vergangenen Herbst ging es schon einmal über die 45-Prozent-Marke (September und Oktober 45,8% bzw. 46,8%). Grundsätzlich ist das Tempo von Chinas Elektrifizierung an der NEV-Durchdringung besonders gut ablesbar: So lag der NEV-Anteil 2021 noch unter 20 Prozent aller Verkäufe. Ende 2022 knackten NEVs auf Monatsbasis erstmals die 30-Prozent-Marke, seit Mitte 2024 liegt dieser Wert nun konstant über 40 Prozent – mit Ausnahme des schwachen Januars 2025.

Gliedert man die New Energy Vehicles nach den einzelnen Antriebsarten auf, kamen die Batterie-elektrischen Autos im April auf 822.000 Einheiten, also 58 Prozent mehr als im Vorjahr und immerhin zwei Prozent mehr als im März. Auf Plug-in-Hybride entfielen 403.000 Einheiten (+22 Prozent zum Vorjahr, -7 Prozent zum März). Autos mit Brennstoffzellenantrieben werden nicht extra ausgewiesen, spielen auf dem chinesischen Pkw-Markt in der Regel aber auch keine große Rolle.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im März 2,59 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, zehn Prozent mehr als im Vorjahr, aber elf Prozent weniger als im März. Das zeigt deutlich, dass im April ein rückläufiger Gesamtmarkt auf ein weiter brummendes NEV-Geschäft getroffen ist. So erklärt sich die hohe NEV-Durchdringung.

Wichtig dabei: Die Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) umfassen die Großhandelsverkäufe von Automobilherstellern, also sowohl die Einzelhandelsverkäufe in China, als auch die Fahrzeuge für den Export. Bei den in China verbliebenen NEVs handelte es sich um 1.025.000 Einheiten (+39% gegenüber dem Vorjahr, -5% gegenüber März). In den Export gingen im April dagegen 200.000 Einheiten – ein klarer Rekordwert. Denn: Seit Anfang 2023 pendelte dieser Wert laut CAAM stets um die 100.000er Marke herum, erst im Januar 2025 ging es erstmals über die 150.000er Schwelle – und nun mit einem steilen Kurvenverlauf direkt auf die 200.000. Diese bedeuten ein sattes Plus von 76 Prozent im Jahresvergleich und liegen auch 27 Prozent über dem März-Ergebnis. Wer noch tiefer in die Statistik einsteigt, erkennt, dass der Export-Anstieg vor allem auf Plug-in-Hybride zurückzuführen ist. So kletterten die BEV-Exporte zwar um 58 Prozent gegenüber April 2024, die PHEV-Ausfuhren aber um 140 Prozent. Sprich: Immer mehr in China produzierte E-Autos erreichen die anderen Weltregionen.

Der Hersteller mit den meisten Verkäufen bei den New Energy Vehicles und auch den BEVs war im April erneut Chinas einsamer Spitzenreiter BYD. Der Autobauer setzte 380.089 NEV-Pkw ab, was 21 Prozent über dem Vorjahreswert und ein Prozent über dem März-Ergebnis liegt. Bemerkenswert: Darunter waren mehr BEVs als PHEVs, was bei BYD schon seit Anfang 2024 nicht mehr vorgekommen war. Konkret verkaufte BYD 195.740 Batterie-elektrische Fahrzeuge (+46 % YoY, +18% gegenüber März) und 176.875 Plug-in-Hybride (-0,4% YoY, -14% gegenüber März). Außerdem erwähnenswert: Bei den Exporten kam BYD mit 79.086 Fahrzeugen (+93% YoY) auf den fünften Rekordmonat in Folge.

Während im folgenden Ranking gleich mehrere chinesische Hersteller für April die zweitbesten Ergebnisse ihres Bestehens nach dem weit nach oben ausgeschlagenen Dezember 2024 vorlegen, kann Tesla von der Marktdynamik nicht profitieren: Tesla China kam im Vormonat auf 58.459 BEV-Verkäufe, was ein Rückgang von sechs Prozent gegenüber April 2024 und um 26 Prozent gegenüber März bedeutet. Im Zeitraum Januar bis April setzte Tesla China damit nur rund 231.000 Fahrzeuge ab, einschließlich Exporte. Ein Minus von 18 Prozent gegenüber dem analogen Zeitraum vor einem Jahr. Aber: Gegenüber anderen Weltregionen hält sich der Rückgang bei Tesla China sogar noch in Grenzen. In Europa ist Tesla seit Anfang des Jahres bekanntlich regelrecht abgestürzt. Ob die rückläufigen Zahlen eher eine schwächelnde Inlandsnachfrage oder einen mauen Export bedeuten, lässt sich nicht nachvollziehen: Die Export-Zahlen für Tesla liegen nicht vor.

Mit Leapmotor und Xpeng pirschen sich aber gleich zwei Unternehmen an Tesla heran, die im April ihren zweitbesten Absatz vorweisen konnten. Leapmotor kam auf 41.039 verkaufte NEVs, Xpeng auf 35.045 reine E-Autos. Für Xpeng war der April der sechste Monat in Folge mit einem Absatz oberhalb der 30.000er-Marke.

Für Li Auto schlugen im April ferner 33.939 NEV-Auslieferungen zu Buche, Xiaomi kam auf „mehr als 28.000 BEVs“ und Great Wall Motor weist für den Vormonat 28.813 verkaufte Elektroautos und Plug-in-Hybride aus. Gute Laune herrscht überdies bei Nio, denn der Hersteller kam im April mit 23.900 abgesetzten E-Autos ebenfalls auf sein zweitbestes Unternehmensergebnis. Weniger gut läuft es bei Zeekr: Die Geely-Premiummarke meldet 13.727 BEVs (-15% YoY).

