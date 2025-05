GT-Variante des Kia EV9 startet bei 89.990 Euro

Kia hat den EV9 im März 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das bullig wirkende Fahrzeug ist 5,01 Meter lang, 1,98 Meter breit und 1,76 Meter hoch. Seine wuchtige Designsprache ist fürs europäische Auge eher ungewöhnlich, in den USA misst er sich zum Beispiel mit dem Cadillac Escalade IQ, der mit 5,70 Metern allerdings noch deutlich länger ist.

Nachdem der EV9 im Juli 2023 zunächst in einer schon ziemlich hochwertigen Version namens GT-line für 83.190 Euro mit 283 kW Motorleistung und 99,8-kWh-Akku startete, folgten im September 2023 verschiedene günstigere Versionen und im Dezember 2024 dann ein Basismodell für nur 61.990 Euro, das über 160 kW Heckmotor und 76,1-kWh-Akku verfügt.

Nun also ergänzt Kia das Portfolio wieder in die andere Richtung: Der neue EV9 GT, der bei 89.990 Euro startet, ist mit seinem Allradantrieb mit 374 kW laut Hersteller das bisher leistungsstärkste SUV der Marke, was also Modelle mit Verbrennungsmotor mit einbezieht. Dank 740 Nm Drehmoment schafft der EV9 GT es in nur 4,6 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 220 km/h. Der 99,8-kWh-Akku sorgt für eine Reichweite von bis zu 505 Kilometern und lässt sich in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

Die Fahrdynamik kann je nach Vorliebe des Fahrers sowie den äußeren Bedingungen durch verschiedene Fahrmodi verändert werden, die sich per Lenkradtaste aktivieren lassen. Zur Wahl stehen neben den Einstellungen „Normal“, „Eco“, „Sport“ und der individualisierbaren Variante „My Drive“ auch Terrain-Modi, die die Performance des SUVs auf schwierigem Untergrund verbessern („Mud“, „Sand“, „Snow“). Der Schlüssel zur maximalen Dynamik ist der spezielle „GT“-Modus, der über eine neonfarbene Taste auf dem Lenkrad jederzeit bequem aktiviert werden kann.

Mit der Funktion „Virtual Gear Shift“, die die Gangwechsel eines mehrstufigen Automatikgetriebes haptisch, auditiv und optisch simuliert, will Kia das Fahrerlebnis noch steigern. Der Fahrer kann die virtuellen Schaltvorgänge über die Wippen am Lenkrad auslösen. Eine zentrale Rolle spielt bei der Simulation das von Kia entwickelte „Electric Active Sound Design“ (e-ASD), das mit dem im EV9 GT serienmäßigen Premium-Soundsystem von Meridian zusammenarbeitet.

Auch für den Fahrkomfort gibt es in der GT-Variante besondere Technologien. Eine davon ist das neue „Road Preview System“ der elektronischen Dämpferkontrolle, das zum Beispiel Schlaglöcher erkennen kann und für eine entsprechende Dämpfungsanpassung sorgt.

Natürlich gibt es beim Kia EV9 GT für sein hohes Preisschild auch besondere Designelemente: Dazu zählen eine betont dynamische Lichtsignatur vorn, markante 21-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie neonfarbene und mit einem speziellen GT-Schriftzug versehene vordere Bremssättel, die einen deutlichen Hinweis auf das verstärkte Bremssystem geben.

Die serienmäßig mit dem Tagfahrlicht verbundene LED-Beleuchtung der Front, die sich beim Öffnen des Fahrzeugs mit einer kurzen Lichtshow aktiviert, lässt sich durch ein Upgrade, das über den Kia Connect Store erhältlich ist, individuell variieren. Es beinhaltet vier weitere Illuminationsmuster sowie die Möglichkeit des kompletten Deaktivierens und kann für verschiedene Zeiträume abonniert werden (6 Monate, 12 Monate oder dauerhaft).

Ansonsten bietet der EV9 GT die gleichen Vorzüge wie der reguläre EV9: Kia spricht hier zum Beispiel vom „extrem großzügigen Innenraum mit Lounge-ähnlichem Komfort, der großen Reichweite und den dank der 800-Volt-Technologie kurzen Ladezeiten bis zu praktischen Qualitäten wie 2,5 Tonnen Anhängelast (gebremst) und der Hardware-Vorbereitung für V2X-Ladetechnologien (u.a. V2H, V2G)“.

Der Kia EV9 GT kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferungen an deutsche Kunden sollen im 3. Quartal 2025 starten.

Quelle: Presseinfo per Mail, kia.de (Produktseite)