Audi präsentiert neues Basismodell des e-tron GT

Mit der im Juni 2024 vorgestellten Facelift-Version des sportlichsten Elektro-Audis hatten die Ingolstädter genau auf diesen Aspekt den Fokus gelegt: Aus dem stets etwas dynamischer ausgelegten Gran Turismo – die J1-Plattfrom stammt schließlich vom Porsche Taycan – ist mit der Modellpflege quasi ein elektrischer Sportwagen mit vier Sitzen geworden. Den e-tron GT gab es seitdem nur als S-Modell, in der noch schärferen RS-Variante und sogar noch als RS e-tron GT Performance. Unter 500 kW Leistung ging nichts.

Das ändert Audi jetzt (ein bisschen) und bringt mit dem e-tron GT quattro ein neues „Grundmodell“, wie es zur Vorstellung heißt. Angesichts von 430 kW und einem Listenpreis von mindestens 108.900 Euro in Deutschland scheut auch Audis PR-Abteilung den Begriff „Basismodell“.

Mit einer Systemleistung von 370 kW und den erwähnten 430 kW mit der Launch Control sortiert sich der e-tron GT quattro tatsächlich ein gutes Stück unter dem S e-tron GT mit 500 kW ein. Mit einer Zeit von 4,0 Sekunden (Werksangabe) für den Standard-Spurt aus dem Stand auf 100 km/h ist aber auch das „Grundmodell“ nicht gerade langsam. Und es bleibt beim elektrischen Allradantrieb mit zwei E-Motoren, welcher die Antriebsmomente zwischen Vorder- und Hinterachse „vollvariabel und blitzschnell“ verteilen kann, so Audi. Das soll „optimale Traktion bei unterschiedlichsten Fahrbedingungen“ gewährleisten.

Keine Änderung gibt es bei der Batterie: Hier kommt wie bei den S- und RS-Modellen der Akku mit 105 kWh brutto/97 kWh netto zum Einsatz, der mit bis zu 320 kW an Schnellladesäulen geladen werden kann. Der typische Vergleichs-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent Ladestand soll damit nur 18 Minuten dauern – wie auch beim Facelift-Modell des Taycan, in dem diese Batterie Anfang 2024 erstmals vorgestellt wurde. In zehn Minuten soll so Strom für 285 Kilometer (nach WLTP) nachgeladen werden können. Und die volle Ladeleistung ist in einem größeren Temperaturfenster als früher verfügbar, zudem konditioniert der „e-tron Routenplaner“ die Batterie für die optimale Ladeperformance automatisch vor – für möglichst kurze Ladepausen auf der Langstrecke.

Im Falle des e-tron GT quattro soll die Kombination aus der Batterie und dem neuen Antrieb für eine Reichweite von bis zu 622 Kilometern sorgen, also 13 Kilometer mehr als beim stärkeren S e-tron GT. Die neue Variante ist laut Audi 30 Kilogramm leichter als das S-Modell, wovon „Dynamik und Effizienz gleichermaßen“ profitieren sollen.

e-tron GT quattro S e-tron GT RS e-tron GT RS e-tron GT Performance Antrieb AWD AWD AWD AWD Leistung 430 kW 500 kW 630 kW 680 kW Beschleunigung 4,0 s 3,4s 2,8 s 2,5 s Höchstgeschwindigkeit – 245 km/h 250 km/h 250 km/h WLTP–Reichweite 622 km 609 km 599 km 592 km Batteriekapazität 105 kWh 105 kWh 105 kWh 105 kWh Ladeleistung DC 320 kW 320 kW 320 kW 320 kW Ladezeit DC 10-80% 18 min 18 min 18 min 18 min Preis 108.900 Euro 126.000 Euro 147.500 Euro 160.500 Euro

Tatsächlich liegt der Fokus in der Kommunikation des neuen e-tron GT quattro aber eher auf der Langstreckentauglichkeit als auf der Dynamik – dafür gibt es schon die S- und RS-Modelle. Einen Fahrbericht des RS e-tron GT können Sie hier nachlesen. Laut Audi soll das neue Modell „bestens gerüstet für den Alltag, egal ob auf Autobahnfahrten oder im Stadtverkehr“ sein. Bei der Aerodynamik mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 und den steuerbaren Lufteinlässen werden zum Beispiel die geringen Fahrgeräusche betont – „ideal für entspanntes Reisen“. Und auch die für die J1-Plattform typischen „Fußgaragen“, also gezielte Aussparungen im Batterie-Pack, um den Insassen eine bequemere Sitzhaltung zu ermöglichen, werden nochmals erwähnt – genauso wie die „komfortablen achtfach verstellbaren Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, die sich durch hohen Langstreckenkomfort auszeichnen“, so Audi.

Das neue „Grundmodell“ ist ab sofort bestellbar, in Deutschland beginnen die Preise bei den erwähnten 108.900 Euro. Der S e-tron GT startet wie gehabt bei 126.000 Euro, auch bei den beiden RS-Varianten haben sich die Listenpreise von 147.500 bzw. 160.500 Euro seit dem vergangenen Jahr nicht geändert.

