Sungrow bringt neuen Schnelllader mit 480 kW auf den Markt

Unter dem Namen IDC480E hat Sungrow bereits ein Schnellladesystem mit bis zu 480 kW auf dem Markt, das beispielsweise am „Backcharge Heavy“-Ladepark eingesetzt wird. Der Spannungsbereich liegt bei diesem System bei 200 bis 1.000 Volt, die dynamische Leistungsverteilung ist in 30-kW-Schritten möglich. Die Leistungsmodule sind jedoch nicht in den Ladesäulen selbst, sondern in einem externen Schrank untergebracht. Der Wirkungsgrad soll bei bis zu 96,5 Prozent liegen.

Nun bringt Sungrow mit dem IDC480E-C einen neuen High Power Charger mit ebenfalls bis zu 480 kW und einem Wirkungsgrad von bis zu 96,5 Prozent auf den Markt. Laut dem Unternehmen nutzt der IDC480E-C „Sungrows patentierte, isolierte Luftkühlung mit einer vollständig versiegelten, staubfreien Kammer für effektive Wärmeableitung und stabile Leistung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen“.

Im Gegensatz zum System ohne „-C“ im Namen sind die Leistungsmodule jedoch im Gehäuse des Schnellladers untergebracht. Die Granularität liegt statt bei 30 jetzt bei 40 kW. Die skalierbare Architektur soll das einfache Hinzufügen von Leistungsmodulen oder das Anpassen der Dispenser-Konfigurationen ermöglichen. Kunden können den High Power Charger mit Ausgangsleistungen von 240 kW, 320 kW, 360 kW, 400 kW und 480 kW konfigurieren.

Ferner würden „optionale Konfigurationen bis zu vier Anschlüsse mit einem zusätzlichen luftgekühlten Dispenser und bis zu drei Anschlüsse mit einem zusätzlichen flüssigkeitsgekühlten Dispenser“ umfassen. Darüber hinaus ist der IDC480E-C „auf eine Betriebsdauer von über zehn Jahren ausgelegt – dank KI-gestütztem Lebenszyklusmanagement, das die Gesamtbetriebskosten zudem deutlich senkt“. Und: Die Schnellladesäule IDC480E-C soll sich nahtlos in Sungrows Beyond Charging Solution einfügen. Dabei handelt es sich um ein integriertes System, welches aus Photovoltaik, Batteriespeichern und EV-Ladelösungen besteht, das unter einer Marke angeboten wird.

Robert von Wahl, Direktor EV Charging Europe bei Sungrow: „Der IDC480E-C stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg in eine grünere und vernetzte Zukunft dar. Durch seine modulare und skalierbare Bauweise, intelligentem Lademanagement, hoher Effizienz und minimalem Wartungsaufwand ist das System ideal auf die dynamischen Anforderungen unserer Kunden ausgelegt und fördert das rasante Wachstum der Ladeinfrastruktur in ganz Europa.“

sungrowpower.com, sungrowpower.com (Produktseite)