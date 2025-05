US-Zulieferer Visteon kooperiert mit Infineon bei Halbleitern

Die beiden Partner wollen Leistungswandler auf der Basis von Infineon-Halbleitern integrieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Halbleitern mit breitem Bandabstand, die im Vergleich zu siliziumbasierten Halbleitern erhebliche Vorteile bei Leistungswandleranwendungen bieten sollen. Laut Visteo weisen diese Bauelemente eine höhere Leistungsdichte, einen höheren Wirkungsgrad und ein besseres thermisches Verhalten auf, was zu einem verbesserten Wirkungsgrad und geringeren Systemkosten für die nächste Generation von Leistungsumwandlungsmodulen für den Automobilsektor beiträgt.

Zukünftige Elektroantriebe von Visteon, die CoolGaN (Galliumnitrid) und CoolSiC (Siliziumkarbid) von Infineon enthalten, sollen Power Distribution Units, DC-DC-Wandler und Onboard-Ladegeräte umfassen. Die daraus resultierenden Antriebssysteme werden dem Unternehmen zufolge höchste Effizienz, Robustheit und Zuverlässigkeit aufweisen.

„Die Zusammenarbeit mit Infineon ermöglicht es uns, modernste Halbleitertechnologien zu integrieren, die für die Verbesserung des Wirkungsgrads der Leistungsumwandlung und der gesamten Systemfähigkeit von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation unerlässlich sind“, sagte Dr. Tao Wang, Leiter der Electrification Product Line der Visteon Corporation. „Diese Zusammenarbeit wird Technologien vorantreiben, die den Übergang zu einem nachhaltigeren und effizienteren Mobilitäts-Ökosystem beschleunigen.“

„Visteon ist ein anerkannter Innovator und ein früher Anwender neuer Technologien, was sie zu einem idealen Partner für uns macht“, sagte Peter Schaefer, Chief Sales Officer Automotive der Infineon Technologies AG. „Gemeinsam werden wir die Grenzen der Elektrofahrzeugtechnologie verschieben und der globalen Automobilindustrie überlegene Lösungen anbieten.“

Halbleiter sind für Elektroautos extrem wichtig, da sie die Basis für die Steuerung des Antriebs, der Leistungselektronik und vieler weiterer Funktionen bilden. Sie sind unverzichtbar für die effiziente Umwandlung von Batterieenergie in Motorleistung und die Steuerung verschiedener Fahrzeugsysteme. 2022 haben wir in einem Deep Dive beleuchtet, was die damalige Halbleiterkrise für die Produktion von E-Autos bedeutete.

